Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke a testület nevében is megköszönte a távozó főkapitány munkáját és sok sikert kívánt jövőbeni munkájához.

Folytatni akarja a munkát

„Elődeim, Vereckei Csaba és Kiss Attila is olyan utat jelöltek ki Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, amelyet nem lesz könnyű folytatni, mert mindkét megyei főkapitány olyan szintre emelte a rendőri munkát, amely eleve példa értékű bármely más megye számára is” – fogalmazott Czinge László dandártábornok.

Hozzátette: „Nekem nem is lehet más tisztem, mint ezt a munkát tisztességgel és becsülettel folytatni. Én mindig is egyenes és őszinte embernek vallottam magam és úgy is éltem. Ehhez a munkámhoz kérem a megye minden tettre kész emberének segítségét.”

Mint mondta, azokat az irányokat kell közösen megtalálni a megyei közgyűléssel, amelyek a megye lakosságának is megfelelnek és a lakosság szubjektív biztonságérzetét tovább erősítik.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés lényegében „közfelkiáltással”, 22 igen szavazattal fogadta el a Czinege László megyei rendőrfőkapitánnyá való kinevezéséről szóló javaslatot.

Az új Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányt június 30-án délelőtt iktatják be új hivatalába. Munkáját hivatalosan július 1-jével kezdi meg.

(Fotók: Ádám János)