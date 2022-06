A Miskolci Törvényszék kedden délelőtt tartott tárgyalásán ismertették az iratokat, majd elhangzottak a perbeszédek is. Az ügyészség képviselője szerint az eljárás alapján egyértelmű, hogy a fiú ölte meg a gyermeket. Míg a védelem véleménye az, hogy nem bizonyítható a fiú bűnössége, így bizonyíthatóság hiányában fel kellene menteni.

Az tény, hogy nincs felnőtt szemtanúja az esetnek, két, mindössze 5-6 éves gyerek állítja azt, hogy látták, amikor a kisgyermeket a nagyobb fiú, lány testvérével közösen a derítőbe dobja. A lánytestvér egyszer sem tett vallomást, és nem is lett gyanúsított az ügyben, míg az akkor 13 éves Alex ellen különös kegyetlenséggel, tizennegyedik életévét be nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat az ügyészség. A fiú a lassan három és fél éve tartó büntetőügy során végig tagadta, hogy köze lenne a gyerek derítőbe kerüléséhez.

Az ügynek vannak további büntetőjogi szálai is: az áldozat testvéreit a gyámügy kiemelte az eset után a családból és nevelőszülőknél helyezte el, az anyuka ellen pedig kiskorú veszélyeztetése miatt indult eljárás. Az emberölési ügy tárgyalásán az ügyész ígéretet tett arra, hogy a július 5-re tervezett ítélethirdetés előtt beszámol a bíróságnak annak az ügynek az állásáról is.

Eltűnt a kisfú

Az eset még 2019 áprilisában történt egy taktaharkányi családi háznál. Az itt élő és vendégségben lévő felnőttek nagy része a lakás egyik szobájában italozott. A többi felnőtt a kisebb gyerekekkel volt elfoglalva más helyiségekben. A dr. Kenyeres Gábor kirendelt bíró általi iratismertetésen gyakorlatilag nyomon követhetetlen volt, hogy hány – egymással különböző módon rokoni, vagy élettársi kapcsolatban lévő – felnőtt, illetve gyermekkorú lakott az – a helyszíni tárgyalás alkalmával készült levetített fotók alapján is – erősen leromlott állapotú ingatlanban. A gyerekek mind az udvaron játszottak, de egy idő után valakinek feltűnt, hogy a kicsinek nyoma veszett. Keresni kezdték a gyereket, de nem találták, így a rendőrséget is riasztották. Már az egyenruhások is a helyszínen voltak, amikor észrevettét, hogy a derítő teteje nincs rendesen a helyén, illetve találtak mellette egy kis cipőt. Ezek után találták meg a gyermek holttestét a gödörben, akit megpróbáltak újraéleszteni a kiérkező mentősök, de nem sikerült. Halálát minden szakértői vizsgálat szerint fulladás okozta.

Az ügy így gondatlanság miatti haláleset okán indult volna el, ha Alex nem keveri magát gyanúba. Ugyanis mire a kisgyermeket keresni kezdték, a 13 éves fiú eltűnt otthonról, majd később egy tiszalúci ismerősnél jelent meg, ahol azt kérte, fogadják be éjszakára, mert otthonról elzavarták. Az ismerős telefonált Taktaharkányba, ahol közben már előkerült a holttest és ahonnan azonnal rendőrök indultak Alexért. A vádirat szerint a fiú a szennyvízakna fedelét biztosító betondarabot elmozdította, a fedelet levette és féltestvérét a derítőbe dobta, majd a nyílást lezárta és tettéről senkinek nem szólt.

Maradt a vád

A rendőség nagyon alapos nyomozást kezdett az ügyben – a keddi tárgyaláson az ügyész már-már túlzónak is nevezte az eljárást. Minden felnőttet és gyereket kihallgattak, aki az ingatlanban, a szomszédban volt, vagy részt vett a keresésben. A felnőttek közül senki nem tudott használható információt mondani arról, hogy mi történhetett a kisgyermekkel. A gyerekek közül, mint írtuk, ketten állították azt, hogy látták, amikor Alex és lánytestvére a derítőbe dobja a gyermeket.

A perbeszédekben – érthető módon – ezek a momentumok kulcs szerepet kaptak. Dr. Csizmár János, főügyészségi ügyész a tanúvallomásokból, illetve a szakértői véleményekből idézve arról beszélt, egyértelmű, hogy a gyereket beledobták a derítőbe és nem magától esett bele. Az azóta a gönci gyermekvédelmi intézetben lévő Alex folyamatosan szökésben van, személyiségzavart lehetne nála megállapítani – ha ez gyerekeknél lehetséges lenne. A családból kiemelt gyermekek a nevelőszülőknél is beszéltek arról, hogy látták az esetet, mondta az ügyész, hozzátéve: nem tudni a lánytestvérnek milyen szerepe volt az emberölésben, ezt csak Alex tudja, ő azonban nem beszél. Dr. Csizmár Gábor fenntartotta a vádat és a minősítéseket, enyhítő körülménynek nevezte az idő múlását, és azt, hogy milyen körülmények között nevelkedtek a gyerekek a családban.

A bizonyítékokat hiányolta

Dr. Csontos Krisztián ügyvéd védőbeszédében a bizonyítékokat kérte számon a várhatóságon. Mint mondta a gyerekek rettenetes körülmények között éltek a családban, mezítláb, ruha nélkül, éhezve, a nagyobbakat kukázni küldték. Kérdésként vetette fel, hogy ilyen környezetben milyen személyiségek fejlődhetnek a gyerekeknél. Hangsúlyozta: majd minden felnőtt ittas volt, és senki nem felügyelte a 10-15 gyereket, akik az ingatlan udvarán játszottak. Az ügyészség két ötéves gyerek vallomására alapozva vádolta meg Alexet, miközben a lánytestvére nem ül a vádlottak padján. Viszont több felnőtt is úgy nyilatkozott, hogy a lánytestvér otthon sem volt aznap délután és este, így erősen kérdéses a két gyerek tanúvallomásának állítása. Ahogy az ügyvéd azt is megemlítette, hogy mindenki arról beszélt: Alex szerette a féltestvérét, szívesen foglalkozott vele, és a gyerek is mindig utána járt. Éppen ezért dr. Csontos Krisztián elsődlegesen azt kérte a törvényszéktől, hogy bizonyítottság hiányában mentse fel a vádlottat. Másodlagosan pedig azt, hogy, ha mégis bűnösnek találja, akkor javító-nevelő intézetben szabjon ki büntetést – mivel pedig az eset óta ilyen intézetben él Alex, így az eddig ott töltött időnek megfelelő ítéletet kapjon. A vádlott az utolsó szó jogán nem szólalt meg.

Dr. Kenyeres Gábor kirendelt bíró elmondta, az ügy jellege miatt kell elég idő, hogy a perbeszédekben elhangzottakat értékelve alapos ítéletet tudjon hozni a törvényszék, így július 5-re tűzte ki a határozathozatal időpontját.