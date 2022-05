Az ítéleti tényállás szerint a szendrőládi vádlott 2020 novemberében a sértett társaságában egy harmadik személy tulajdonában álló ládbesenyői ingatlan udvarán motoros láncfűrésszel végzett favágási munkálatokat. A fűrész szakszerűtlen használata miatt a vádlott és a sértett között vita alakult ki, melyből dulakodás és kölcsönös lökdösődés lett. Az ingatlan tulajdonosa a dulakodást ugyan megfékezte, azonban a vádlott kiment a ház elé és a sértett ott parkoló személygépkocsijában – annak többszöri megrúgásával, ütésével – szándékosan kárt okozott. A sértett ezt észlelve a vádlott után ment, aki magához vett a szemközti elhanyagolt ház kerítéséből egy lécdarabot és a sértettet azzal lábon ütötte, majd a meggörnyedt és előrehajolt férfit fejbe is verte, amitől az a földre hasalt. A további bántalmazást a vádlott időközben helyszínre érkező munkaadója akadályozta meg.

A sérülések külön-külön is nyolc napon túl gyógyulóak voltak, melyek közül néhány közvetlenül életveszélyesnek is minősül, valamint a bántalmazás maradandó fogyatékosságot is okozott a sértettnek.

A törvényszék a terheltet életveszélyt okozó testi sértés bűntette és rongálás vétsége miatt 1 év 10 hónap szabadságvesztésre ítélte, amelynek végrehajtását 4 év próbaidőre felfüggesztette, egyúttal kötelezte a sértett kárának megtérítésére. A büntetés-kiszabás során súlyosító körülményként vette figyelembe a sértett maradandó fogyatékosságát.

Az ítélet jogerős – közölte a Miskolci Törvényszék.