A Miskolci Törvényszék a vádlottat állami szerv kényszerítése céljából személy elleni erőszakos bűncselekmény elkövetésével megvalósított terrorcselekmény bűntette miatt 5 év szabadságvesztésre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte.

A borsodi megyeszékhelyen élő 30 éves, büntetett előéletű férfi 2020. év augusztusában depressziójának enyhítésére a lakásán nagyobb mennyiségű nyugtatót vett be, amelytől bódult állapotba került. Kora délelőtt közölte az élettársával, hogy nyomban öngyilkos lesz. Szándékának komolyságát bizonyítva egy késsel bal csuklóját és alkarját egyaránt megsértette. Mivel a fiatalasszony hasztalan kísérelte meg lebeszélni, a 112-es hívószámon kért segítséget. A vádlott ekkor elhatározta, hogy – vallási okok miatt – nem önkezével vet véget életének, hanem amikor a rendőrök megérkeznek, lelöveti magát velük. Ezt úgy akarta elérni, hogy az élettársa nyakához kést tart, így késztetve a rendőröket lőfegyverük használatára. Amikor a rendőrök kiérkeztek a helyszínre a nő nyomban átadta a vádlott magánál tartott – működésképtelen – gáz-riasztó fegyverét. Ekkor a férfi megragadta élettársa haját, az úttest közepére rángatta és térdre kényszerítette. Ruházatából egy nagy pengéjű konyhakést vett elő, majd az asszonyt fogva tartva a pengét a torkának szegezte, miközben kiabálva, többször is felszólította a rendőröket: -„Lőjetek le, különben megölöm!” Élettársa sírt és azt kiáltozta, hogy „meg fog ölni!” Mivel a vádlott ismételt felszólításra sem hagyott fel az erőszakkal, az egyik rendőr a háta mögé került, és vállon rúgta. Az elkövető a földre zuhant, mire élettársa a szorításából kiszabadulva elszaladt. A rendőrök ezután az intézkedésüknek továbbra is ellenálló vádlottal szemben testi kényszert, gázsprayt, majd bilincset alkalmaztak.

A törvényszék állami szerv kényszerítése céljából személy elleni erőszakos bűncselekmény megvalósításával elkövetett terrorcselekmény bűntette miatt a vádlottat 5 év fegyházra és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte. A megyei főügyészség a vádlott terhére bejelentett fellebbezésében a büntetés jelentős súlyosítását indítványozta. A vádlott a védekezésében tagadta, hogy szándékában állt volna élettársát megölni vagy sérülést okozni neki és védőjével együtt elsősorban teljes körű felmentés, téves ténymegállapítás és téves minősítés miatt, másodsorban a büntetés enyhítése miatt jelentett be fellebbezést.

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a Büntető Törvénykönyv alapján minimum 10 évi fegyházbüntetéssel, de akár életfogytig tartó szabadságvesztéssel is fenyegetett bűncselekmény elkövetőjének büntetése rendkívül enyhe. A vádlott többszörösen büntetett előélete, az elkövetett cselekmény jellege és módja miatt tettarányos, súlyosabb büntetés kiszabásának van helye.

Az ügyészségi és védelmi fellebbezések alapján a másodfokon eljáró Debreceni Ítélőtábla határoz.