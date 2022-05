A szabályszegők hatékonyabb kiszűrése érdekében a Szerencsi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály munkatársai 2022. április 27-én közúti ellenőrzést tartottak a 37-es számú főút, Szerencs és Bekecs közötti szakaszán.

A rendőrök elsődlegesen a szabálytalanságokat elkövető, és így a többi közlekedőt veszélyes szituációba sodró járművezetők forgalomból történő kiszűrését célozták meg. Különösképpen azonban arra fókuszáltak a rendőrök, hogy az előzni tilos tábla tilalmát be tartják-e a járművezetők. A 37-es számú főútvonal 24-es kilométerében, a szabályok be nem tartása miatt korábban már több közúti közlekedési baleset történt, amelyek közt volt halálos is.

Az időszakos ellenőrzés során a rendőrök három esetben intézkedtek, és szabtak ki helyszíni bírságot az érintett sofőrökkel szemben.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya a továbbiakban is tervez hasonló jellegű forgalom-ellenőrzéseket. A szakemberek felhívják a figyelmet, hogy a közlekedésben résztvevők mindig tartsák be a szabályokat, mert az életet menthet.

…hogy mindenki hazaérjen!