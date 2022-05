A szervezet több száz vagyonőrt foglalkoztatott strómanok vezette bukócégeken keresztül, megrendelőiknek őrző-védő szolgáltatást nyújtottak. A számlázási lánc alján működő eltűnő társaságok az áfát és az alkalmazottak utáni járulékokat nem vallották és nem is fizették be. A bűnbanda többszintes, cégvezetőkből, ügyintézőkből álló céghálóját beszervezett könyvelők és bérszámfejtők is segítették.

A NAV nyomozói a bűncselekmény felderítésére 17 helyszínen kutattak egyszerre, ingatlanokat vettek zár alá, gépjárműveket, bankszámlákat foglaltak le, összesen 130 millió forint értékben. A bűnszervezet vezetője fegyvert is tartott, őt nagytestű kutyákkal őrzött ingatlanjában a NAV MERKUR Bevetési Egysége fogta el.

Az akcióban öt személyt állítottak elő, hallgattak ki és vettek őrizetbe, a NAV bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoz. A bíróság hármójuk letartóztatását, két személy bűnügyi felügyeletét rendelte el. Az ügyben az elfogást követő napokban további hat embert gyanúsítottak meg bűnsegédként.