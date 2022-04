Az elkövetéskor 16 éves – lakásotthonból szökésben lévő – fiatalkorú vádlottat 10 év fiatalkorúak börtönében letöltendő szabadságvesztésre ítélte, míg 14 év alatti társaival szemben 4-4 év javítóintézeti nevelést rendelt el.

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség a börtönbüntetés jelentős súlyosítása mellett a vádlottak bűnösségének csoportosan elkövetett kifosztás bűntettében történő megállapítását is indítványozta.

A borsodi kisvárosban lakó, egymással rokoni kapcsolatban álló, rendezetlen családi körülmények között élő vádlottak naponta találkoztak, szabadidejük jelentős részét is egymás társaságában töltötték. 2018 augusztusának végén ismerkedtek meg a csordásként dolgozó sértettel, akiről tudták, hogy a település határában egy lakókocsiban él. Néhány nappal később felkeresték a férfit a lakóautójában, ahol mindannyian alkoholt fogyasztottak. Az elfogyasztott italtól a sértett súlyos fokú alkoholos állapotba került. Késő délután a fiatalok segítettek a férfinak az állatok terelésében, miközben nézeteltérés alakult ki közöttük. Az alkohol miatt a sértett nehezen érthető beszéddel kezdte szidalmazni a fiúkat, akik emiatt kinevették. Amikor a férfi szó nélkül a legidősebb vádlott irányába indult, az erre a mozdulatra – a nála lévő 140 cm hosszú pásztorbottal – ütéssel válaszolt. A sértett az ütések következtében arccal a földre esett. Ekkor a másik két fiatal is ütni, taposni, kezdte a részeg férfit, és rá is térdeltek, miközben a „meghalsz kutya” kifejezést kiabálva együtt bántalmazták tovább a magatehetetlen, védekezésre képtelen áldozatot. A fiatalok tettüket csak akkor hagyták abba, amikor a sértett már nem mozgott. Ezt követően a legidősebb vádlott a még életben lévő férfi zsebéből kivette a pénztárcát a benne lévő 650 forint készpénzzel, majd a 250 méterre lévő lakókocsiból körülbelül 3000 forint értékben különféle élelmiszereket tulajdonítottak el.

A sértett testén feltárt nagyszámú sérülés olyan súlyos volt, hogy az időben érkező szakszerű segítség sem tudta volna megmenteni a férfi életét.

Az ítélet ellen a vádlottak és védőik elsődlegesen felmentés, másodlagosan enyhítés céljából fellebbeztek. Az ügyészség a vagyon elleni bűncselekmény eltérő minősítése és a börtönbüntetés súlyosítása végett nyújtott be fellebbezést.

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség a vádhatóság fellebbezését fenntartotta. A fiatalkorú vádlottak kíméletlenül, gátlástalan brutalitással alkalmaztak értelmetlen erőszakot a súlyos fokú alkoholos befolyásoltság miatt hátrányos védekezési képességű férfival szemben, aki a bántalmazásra okot nem adott. A társadalom védelme ilyen elkövetőkkel szemben csak példás büntetéssel biztosítható, amely egyben az általános megelőzés érvényesülését is biztosítja.