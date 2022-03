Egy észak-borsodi városban élő család férfi tagjai 2019. szilveszterének éjjelén vendégségben voltak, ahol szórakozással, italozással múlatták az időt. A vendégek közül ketten - egy büntetett előéletű testvérpár -elhatározták, hogy átmennek a szomszédos házba, ahol azonban ittas állapotuk és agresszív fellépésük miatt szóváltásba kerültek az ott lévőkkel, majd dulakodás is kialakult közöttük. Végül a testvérpárt sikerült kituszkolni a házból, azonban távozás közben egyikük „Most elmegyek egy kardért és leszurkállak, megöllek titeket” felkiáltással hagyta el a sértettek portáját.

A házban tartózkodók attól félve, hogy a vádlott beváltja fenyegetését, különböző eszközöket és szerszámokat készítettek be a ház előterébe arra az esetre, ha támadás éri őket. Félelmük beigazolódott, ugyanis néhány perccel később a vádlottak, másik két társukkal együtt karddal, lapátnyéllel, téglákkal és kövekkel felszerelkezve tértek vissza a helyszínre. Ketten bementek az udvarra, egyikük a nála lévő több mint 70 cm pengehosszúságú karddal a házigazdára támadt, akinek az arcán mély, vágott sebbel járó sérülést okozott. Társa egy másik férfit először a nála lévő lapátnyéllel halántékon ütött, majd egy féltéglával - életveszélyes koponyasérülést okozva - fejbe dobta. Eközben az utcán maradt két társuk folyamatosan kövekkel, tégladarabokkal és szerszámokkal dobálta a sértetteket, illetve ablakokat törtek be és egy gépkocsi szélvédőjét is megrongálták. A cselekmény során a vádlottak mindannyian hangosan, egymást hergelve ordibáltak, fenyegetőztek és megöléssel fenyegették a sértetteket. Valamennyiük cselekménye olyan kihívóan közösségellenes magatartásnak minősült, amely alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást és riadalmat keltsen. Durva támadásuknak a helyszínre érkező rendőrség határozott intézkedése vetett végett.

A Miskolci Törvényszék az emberölés bűntettének kísérletében marasztalt vádlottat 5 év 6 hónap börtönnel, az életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt elítélt férfit 2 év 3 hónap szabadságvesztéssel sújtotta. A „csupán” garázdaság bűntettét elkövető vádlottakat 8-8 hónapi felfüggesztett börtönre ítélte.

A vádlottak közül ketten jelentettek be fellebbezést, büntetésük enyhítése céljából. A megyei főügyészség az ítéletet teljes egészében tudomásul vette, amely így két vádlottra jogerőre emelkedett. A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a törvényszék tettarányos, a büntetési céloknak és a büntetéskiszabás elveinek megfelelő döntést hozott. Az enyhítés ellen hat, és az emberölési szándékot támasztja alá az elkövetéskor hangoztatott ölésre utaló kijelentés, valamint az élet kioltására különösen alkalmas eszköz, a kard használata. A halálos eredmény elmaradása csak a véletlennek tudható be. A fellebbviteli főügyészség a védelmi jogorvoslatok elutasítása mellett a garázdaság csoportos elkövetésének, valamint a rongálás vétségének megállapítását is indítványozta.

A büntetőügyben másodfokon a Debreceni Ítélőtábla határoz – áll a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség közleményében.