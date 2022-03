Csákó Ibolya, az ORFK bűnügyi főosztályának kiemelt főreferense úgy összegezte: 21. századi módszerek jelentek meg a bűnözésben, de a bűnüldözésben is. Példaként említette, hogy a koronavírus rászoktatta az embereket az online vásárlásra, de az online kereskedelem az illegális térben is virágzik. Ezért a rendőrség is nagy hangsúlyt fektet a kábítószerek, az új pszichoaktív anyagok és a hamis gyógyszerek online kereskedelmének felderítésére.

Az alezredes kiemelte: tavaly az év első két hónapjában a lefoglalt kábítószerek 8 százaléka származott a nemzetközi postaforgalomból, idén már 20 százalék ez az arány.

Csákó Ibolya arról is beszélt, hogy több esetben "családi biznisz" a kábítószer-kereskedelem. Példaként említette azt az apát és fiát, akik azzal váltak gyanússá egy borsodi településen, hogy hirtelen meggazdagodtak. A rendőrségnek a terjesztőjüket is sikerült elfognia, az ügyben pedig több mint 100 kilogramm új pszichoaktív anyag utcára kerülését akadályozták meg. A félmillió adagnak megfelelő kábítószer mennyiségének érzékeltetésére az alezredes azt mondta: az elmúlt 5 évben nem foglaltak le ennyi új pszichoaktív anyagot összesen.