A katasztrófavédelem az orosz-ukrán háború első napja óta folyamatosan dolgozik az Ukrajnából menekülő emberek utazásának, elhelyezésének és ellátásának megszervezésén.

Központi szinten, kilenc megyében – Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Nógrád, Komárom-Esztergom, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében – és Budapesten is operatív törzset hozott létre a katasztrófavédelem a feladatok koordinálására. Az operatív törzsek szervezik a befogadóhelyek kiválasztását és felkészítését. Eddig összesen 2871 olyan ember, köztük 1606 gyermek elhelyezéséről gondoskodott a szervezet, akiknek a háború elől menekülve nem volt hová menniük.

A katasztrófavédelem kidolgozott tervekkel rendelkezik a különböző veszélyhelyzetek kezelésére, naprakész adatbázist vezet a katasztrófahelyzetekben igénybe vehető erőkről, eszközökről, ingatlanokról. A szervezet előkészíti a befogadóhelyeket a háború elől menekülők fogadására, koordinálja az utazásukat, elszállásolásukat. Ez magában foglalja a befogadóhelyekre érkezők regisztrációját és ellátását is. A pályaudvarokon várakozó menekültek számára melegedőbuszokat szerveznek, folyamatos a karitatív szervezetekkel való együttműködés.

A katasztrófavédelem 110 ember, köztük 78 gyermek esetében gondoskodott arról, hogy egészségügyi ellátáshoz jussanak.

Nemcsak a katasztrófavédelem koordinálásával történik a bajba jutottak elhelyezése, sokan önkormányzati, karitatív és humanitárius szervezetek segítségével kerülnek biztonságos helyre, fontos szempont, hogy a családok együtt maradjanak - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

(A borítóképen: A nagy létszám miatt a regisztrációs pontokon sokszor órákig is eltart, mire a családok megkapják az ideiglenes papírjaikat. A képen látható hat éves kislány türelmesen várt, ám amikor anyukája az okmányai bemutatása miatt a rendőrség asztalához lépett, a szőkeségnél eltörött a mécses. Nem is csoda ez, hiszen egy idegen országban, idegen emberek között, akik még történetesen egyenruhát is viselnek, egy felnőtt ember is furcsán érzi magát. Ám a fehér maci szolgálatba helyezte magát és megállította az ukrán kislány könnyeit. Fotó: Ecsedi József tű. főhadnagy)