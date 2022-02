A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Sajókazai Rendőrőrsének munkatársai 2022. január 31-én a hajnali órákban járőrözésük során észrevették, hogy egy Múcsony belterületén közlekedő autónak az egyik első lámpája nem világít.

A rendőrök ellenőrizni akarták az autót, illetve annak sofőrjét, aki a jelzésre nem lassított, sőt lekanyarodott egy mellékútra. A rendőrök rövid idő alatt ellenőrzésük alá vonták a sofőrt. A vele szemben alkalmazott alkoholteszter pozitív értéket mutatott, továbbá az is kiderült, hogy a férfi engedély nélkül vezetett, mivel jogosítványát korábban a hatóság bevonta.

A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság a 30 éves edelényi férfivel szemben járművezetés ittas állapotban vétség, és járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást.

A rendőrség felhívja a járművezetők figyelmét, hogy 2021. május 14-e óta, aki a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt járművet vezet, bűncselekményt követ el!

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya arra is felhívja még a járművezetők figyelmét, hogy aki ittasan vagy kábítószer hatása alatt járművet vezet, elfogadhatatlan kockázatot vállal, és mások életét is veszélyezteti. A járművezetők ezért soha ne üljenek ittasan a volán mögé, valamint olyan járműbe se üljenek be, melyet ittas személy vezet! Ne engedjék meg családtagjaiknak, rokonaiknak, ismerőseiknek sem, hogy ittasan gépjárművet vezessenek!

„... hogy mindenki hazaérjen!”