Az ítéleti tényállás szerint a férfi 2021. szeptember 24-én délután egy konyhakéssel a kezében, szájmaszkot és kapucnit viselve ment be egy ózdi üzletbe azzal az elhatározással, hogy akár erőszakkal is, de megszerezze a bolt bevételét. A vádlott közölte, hogy „ez egy rablás”, az eladó azonban tárcsázta a 112-es segélyhívószámot és a férfi felszólítására sem adta át a bevételt. A vádlott maga is próbálta kinyitni a pénztárgépet, de nem járt sikerrel. Tartva attól, hogy felismerik, távozott a helyszínről, azonban a kiérkező járőrök rövid időn belül elfogták.

Az elsőfokon eljárt Ózdi Járásbíróság a vádlottat felfegyverkezve elkövetett rablás bűntettének kísérlete miatt 8 év szabadságvesztésre és 9 év közügyektől eltiltásra ítélte, valamint a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből is kizárta. Az ítélettel szemben az ügyészség súlyosítás, a vádlott és a védője enyhítés érdekében jelentett be fellebbezést.

A törvényszék másodfokú tanácsa az elsőfokú ítéletet megváltoztatta és a vádlott szabadságvesztés-büntetését, illetve mellékbüntetését is 6-6 évre enyhítette. A történtekről készült videófelvétel alapján a törvényszék a cselekmény tényleges tárgyi súlyát és társadalomra veszélyességét csekélyebbnek találta, illetve a következetes ítélkezési gyakorlat alapján a vádlott javára értékelte azt is, hogy nem erőszakot, hanem fenyegetést alkalmazott egy rövid szóbeli kijelentés formájában. A törvényszék továbbá nagyobb súllyal vette figyelembe azt, hogy a cselekmény kísérleti szakban maradt.

Az ítélet jogerős - közölte a Miskolci Törvényszék.