Biztonságban érezhetik magukat

Az utóbbi időben javult a megye közbiztonsága, Felsőzsolcáé is. A sorozatos bűncselekményt a kollégáinak gyorsan és hatékonyan sikerült felderíteni és az igazságszolgáltatás elé állítani – mondta Kiss Attila megyei rendőrfőkapitány. A helyismeret fél siker, a helyi rendőrök kapcsolatban vannak a lakókkal, információt tudnak gyűjteni, ez segíti őket munkájukban. A főkapitány hozzátette: azt szeretné, ha a megye valamennyi településén úgy néznének az ott szolgálatot teljesítő rendőrökre, hogy tudják, értük dolgoznak, azért, hogy biztonságban érezzék magukat. Kiváló és aktív a kapcsolatuk, illetve az együttműködésük Felsőzsolca önkormányzatával. A polgármester mindig bizalommal fordulhat a helyi rendőrőrs és a főkapitányság munkatársaihoz egyaránt. Az pedig, hogy jutalomban is részesíti a kollégákat, megyei szinten is példaértékű – fogalmazott a főkapitány.

Elismerésben részesült Opalkó Dávid, Szigeti Szilárd, Detvai Szabolcs, Csirek Róbert és Kapi János.

(A borítóképen: Dr. Kiss Attila, Szarka Tamás és Opalkó Dávid rendész)