Az ítéleti tényállás szerint a II. rendű vádlott 2019 márciusában a helyi sörözőben szórakozott, amikor nézeteltérése támadt egy másik vendéggel. A II. rendű vádlott feldúltan hazaindult és testvéreivel, valamint az I. rendű vádlottal tért vissza, hogy elégtételt vegyen, azonban haragosát akkor már nem találta ott. A társaság ezért ordítozva a helyiség előtti teraszra ment ki, ahol a sértett férfi is tartózkodott. A sértett felszólította a vádlotti társaságot, hogy fejezzék be a hangoskodást, emiatt szóváltás alakult ki köztük, ami tettlegeségig fajult: a vádlottak fejen, illetve testszerte ütötték a sértettet, majd miután a földre került, meg is rúgták. A férfi súlyos fejsérüléseket szenvedett, az életveszélyes állapot elmaradása a véletlennek köszönhető. A vádlottak a nyílt utcán, sötétben hagyták magára - tájékoztatott honlapján a Miskolci Törvényszék.

A törvényszék társtettesként elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt az I. rendű vádlottat 4 év szabadságvesztésre és 4 év közügyektől eltiltásra, míg a II. rendű vádlottat 3 év 6 hónap szabadságvesztésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte.

Az ügyész a büntetés súlyosítása, míg a vádlottak és védőik enyhítés iránt fellebbeztek, így az ítélet nem jogerős.