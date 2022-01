A rendelkezésre álló adatok szerint a fiatalkorú, I. rendű gyanúsított 2021. december 31-én az esti órákban egy miskolci villamoson utazott egy társasággal együtt, amelynek tagja volt a sértett is. Az I. rendű gyanúsított hirtelen kikapta a sértett kezéből a mobiltelefonját és zenét kezdett hallgatni. A társaság a Centrum áruháznál lévő megállónál szállt le a járműről, majd ott szórakozni kezdtek. A sértett többször visszakérte a telefonját, de az I. rendű gyanúsított azt a zsebébe tette és közölte, bokszoljanak meg érte. Ekkor felnőtt korú társával, a II. rendű gyanúsítottal együtt bántalmazni kezdték a sértettet, aki aztán a Városház tér irányába futott el, a terheltek pedig a telefonnal együtt távoztak a helyszínről - tájékoztatott honlapján a Miskolci Törvényszék.

A bíróság a kiemelt tárgyi súlyú bűncselekmény miatt folyamatban lévő eljárásban azt mérlegelte a döntéshozatal során, hogy az I. rendű gyanúsított esetében 5 évig, a II. rendű gyanúsított vonatkozásában akár 8 évig is terjedő szabadságvesztés-büntetés is kiszabható, amennyiben bűnösségük a rablás bűntettében bizonyítást nyer. Mindkettőjük esetében megalapozott a szökés, elrejtőzés veszélye, illetve alappal lehetett következtetni arra, hogy a bizonyítást meghiúsítanák, megnehezítenék, továbbá a bűnismétlés lehetősége is reális.

A bíróság fenti indokok miatt enyhébb kényszerintézkedés alkalmazására nem látott lehetőséget, ezért a gyanúsítottak letartóztatását 2022. február 3. napjáig elrendelte.

A végzés nem végleges.