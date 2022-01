Miskolcról, a Vologda utcai töltőállomásról 2022. január 28-án 20 óra 40 perckor érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy egy sofőr kannába tankolt, majd fizetés nélkül elhajtott.

A rendőrök azonnal a bejelentésben szereplő gépjármű keresésére indultak, amit a Wass Albert utcán intézkedés alá is vontak. Az egyenruhások a sofőrről megállapították, hogy nem csak ingyen akart tankolni, de vezetői engedéllyel sem rendelkezik. A 26 éves helyi férfit a rendőrök előállították és ellene szabálysértési feljelentést tettek. Az eljárás során az is kiderült, hogy a férfi a gépjármű rendszámtábláit is cserélgette, így emiatt ellene büntetőeljárás is indult, és a nyomozók egyedi azonosító jellel visszaélés bűntett elkövetése miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A triplázó férfit a rendőrök szabálysértési őrizetbe vették és 72 órán belül bíróság elé állítják.

Hozzátartozók közötti erőszak kapcsán egy-egy esetben az Encsi és a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság alkalmazott ideiglenes megelőző távoltartást.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az elmúlt 24 órában egy személyi sérüléssel végződő közúti közlekedési baleset történt. Anyagi kárral járó ütközés pedig tíz esetben jutott a rendőrség tudomására - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság.