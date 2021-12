Tanúkat, az áldozat és a gyanúsított családtagjait hallgatta meg hétfőn a Miskolci Törvényszék a tavalyi népkerti gyilkosság ügyében. Mint ismert, 2020. októberében a népkerti szabadtéri kondiparkban egy fiatal olyan súlyosan bántalmazott egy idős férfit, hogy az a kórházban életét vesztette.

A tárgyaláson fölolvastak egy zárójelentést, amely a gyanúsított, L. Á. pszichiátriai kezeléséről szólt. A fiatalembernél 2020. februárjában akut és átmeneti pszichotikus zavart diagnosztizáltak. Otthon agresszíven viselkedett, tévképzetei voltak, például az, hogy a húga nem valós, hanem a volt felesége, vagy, hogy a gyerekeinek nem ő az apja, hanem testvérei. A húgát el akarta kergetni otthonról, a fejét betörte. Azt hangoztatta, híres énekesek neki írják a zeneszámokat és azok róla szólnak. A panaszai három éve kezdődtek, agresszív, bizarr és zavart viselkedés jellemezte, közvetlen veszélyt jelentett másokra. Kóros elmeállapotúként jellemezték, de a gondnokság alá helyezését nem tartották indokoltnak.

A húga elmondta róla, bátyja nyolc évig intenzíven kábítószerezett, s már a szerek nélkül is voltak téveszméi. Négy-öt éve nem ismerte meg az embereket. Őt meg is támadta, az apját is többször. Apja szerint tisztelettudó, segítőkész fiúból harcias, tiszteletlen lett, és egy szalmát se tett keresztbe. Öt éve változott meg, megnősült, de a feleségével nem volt jó a viszonya, pedig volt két szép gyereke. Ráállt a drogokra. Együtt dolgoztak korábban, majd ő más munkát keresett, fia pedig munka nélkül maradt és nem ment el dolgozni. Viszonyuk olyanná vált, hogy amikor ő otthon volt, fia be sem ment a házba. Amikor rátámadt, bevitették a pszichiátriára, bent volt egy hónapig. Miután kijött, két hétig normális volt, állásinterjúra is elment, de nem szedte a gyógyszereket és még rosszabb lett. Bántotta a boltost Martintelepen, meg egy hajléktalant is. Elmondta, örül, hogy nincs kint, de inkább gyógyítani, kezelni kellene. Hozzátette, amúgy normális, de amikor felemlegetik a családot, hogy el kéne tartani, dolgozni kéne, akkor kifordul magából és őrjöng.

A vádlott felesége szerint Á. mindig féltékeny volt, aztán a drogoktól kifordult magából és ezért szétmentek. Veszélyes szereket szívott, amiktől nem is annak látta az embereket, akik. Eleinte ez csak drogos állapotban, majd a tisztulás 1-2 napján volt így, később szerek nélkül is. Néha találkoztak, próbált békülni a gyerekek miatt, de akkor sem volt tiszta, és hamis dolgokat állított. Ha észnél volt, akkor pedig haragudott rá és nem akart kapcsolatot, meg a dolgokhoz hozzájárulni sem. Nem ment orvoshoz és dolgozni sem akart, miután kiengedték, a gyógyszereit sem szedte. Most skype-oznak a börtönben és most sem ismeri meg. Sokszor zavart, nem érti, amiket mond összefüggéstelenül. Azt állítja, megy haza nemsokára, már összepakolt.

A vádlott egyébként erre azt mondta a bíróságon, a feleség küldte ide, beszélt vele Skype-on. Mari elintézi, hogy hazamenjen. Ő nem rúgta szét az agyát, ezt nem követte el.

A sértett felesége elmondta férje ismert volt Miskolcon, túrákat vezetett, műszaki tolmács volt. Hetente többször sportolni, túrázni járt, hetente kétszer járt a Népkertbe edzeni. Aznap gyanús lett, hogy nem ment haza kilenc órakor, amikor szokott, mert cukorbetegként edzés előtt és utána evett. Tíz órakor a rendőrök jöttek és közölték, hogy férjét leütötték és eszméletlenül vitték a kórházba. Mint mondta, tönkretették a családot, az unokáját. A férje nem volt kötözködő típus, az ilyen alakokkal nem is állt szóba.

Az elhunyt fia is elmondta, apja sportos ember volt. A Népkertbe heti két-háromszor járt egy társasággal, egy fix napjuk volt, a többit megbeszélték. Elárulta, ő találkozott azzal a két hölggyel, akik ott voltak az apjával és akik ott hagyták a fiatalemberrel. Elmondták neki, a vádlott utánuk ért oda, leült nem messze tőlük egy padra, és szúrós szemmel nézte őket. Elkezdte rugdosni a hintát, mire az egyik nő távozott, újabb hintarugdosásra a másik is. Azt mondták egymásnak, hogy „menjünk innen, mert valami nem stimmel a sráccal”. Apja maradni akart, mert még nem fejezte be az edzést. Nem volt mással konfliktusa, nem volt kötekedő ember.