Tanúkat hallgatott meg első tárgyalásán a Miskolci Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, aki tavaly októberben ki akarta rabolni a nagyanyját. A bíró a hétfői tárgyaláson fölidézte, az ügyészség az előkészítő ülésen 12 év fegyház kiszabását indítványozta, ami kicsit soknak tűnt a vádlottnak és előadta, nem emlékszik teljesen a bűncselekményre, ezért kérte tanúk kihallgatását.

Az ügyész ismét előadta az esetet, amely szerint tavaly október 26-án B. D. bement nagyanyja hernádnémeti házába, s fát kezdett összepakolni a konyhában. A hazaérkező nagymama számonkérte, erre ő pénzt követelt tőle, mivel tudta, aznap kapta meg nyugdíját. A nő nem adott neki pénzt, erre ő ököllel kétszer arcon ütötte és megöléssel fenyegette. A nő segítségért kiabált, s a szomszéd jött át, majd kituszkolta az unokát a házból. A férfi még kétszer visszament a házba, kárt tett a hűtőben és összetörte a tévét is, mire ki tudták tenni a szűrét, de még akkor is ordított, hogy ha nagyanyja nem hal meg magától, megöli, különben is, hét évet már ült börtönben. Az ügyészség bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás bűntettének kísérlete és lopás kísérlete, kisebb kárt okozó rongálás miatt emelt vádat ellene.

A vádlott azt mondta, már tett vallomást, amire emlékezett, elmondta. A bíró ismertette korábbi vallomását, amiben előadta, hogy pénzre volt szüksége, ezért mászott be nagyanyja házába. Fát lopott, amiért a nagyanyja kiabált rá, miért lopja el azt a kis fáját. Ő megkérdezte, miért kiabál, s állítása szerint csak belekapaszkodott az idős asszonyba, mert tíz szem rivotrilt vett be és szédült. Mivel az asszony még kiabált, ő ideges lett, rárakta a kezét a karjára. Az élettársa bejött és ellökte, emiatt még idegesebb lett és beleütött a tévé képernyőjébe. Aztán csak arra emlékezett, hogy otthon a padláson van és sok rendőr van a környéken. Később lemászott, akkor fogták el.

A vádlott most állította, szerinte nem követelt pénzt. A bíró kérdésére, hogy ha nem emlékszik mindenre, akkor ezt miért állítja, azt válaszolta, lehet, hogy mégis történt ilyen, akkor elfogadja nagyanyja vallomását. Bánja, amit tett, szégyelli magát és bocsánatot szeretne kérni. Elmondta, összeveszett a párjával, ezért vett be gyógyszert. A nagymamával jó viszonyban volt, korábban nem történt ilyen.

A sértett nem akart vallomást tenni, azt is megbánta már, hogy feljelentetést tett. Bajnak baj, ami történt, de az unokája. Ezt követően a bíró olvasta föl korábbi vallomásait, amelyeken a vádirat is alapult.

Meghallgatták azt a szomszédot is, aki átment és többször is kivezette a portáról a vádlottat. Ő most igyekezett kevésbé terhelő vallomást tenni, mint amit a rendőrségnek mondott az ügyről, azt állítva, az unokát csak egyszer tette ki a házból, s nem is csinált nagy kárt. Azt is tagadta, hogy ő hívta volna ki a rendőrséget, de szembesítették a 112-es segélyhívóval való beszélgetése leiratával.