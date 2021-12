Kölcsönök ígéretével vernek át megszorult, hiszékeny embereket. Az újfajta csalásnak egyre több áldozata van az egész országban, de megyénkben is magas a sértettek száma, tudta meg lapunk.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányságon megerősítették információnkat az úgynevezett „kölcsönös csalásokról”. Már az ország több részéből is egyesítettek össze ügyeket a megyei főkapitányságra. Több tucat károsult ügyében nyomoznak, akiket ugyanaz az elkövetői kör csapott be. A jelenség országos, a szálak pedig vélhetően külföldre vezetnek. Van pár tízezres és több százezres károsult is.

Költségek merülnek fel

Gyorskölcsön bárkinek, kis kamattal, jövedelemigazolás és fedezet nélkül, az sem baj, ha az ügyfél BAR-listán van. Ilyen hirdetések terjedtek el az utóbbi hetekben a közösségi médiában, a magát pénzintézetnek vagy külföldi magánbefektetői csoportnak kiadó hirdetők részéről. A hirdetéshez mellékelt fotókon általában pénzköteg, kézfogás vagy éppen egy pénzintézet részlete látható.

Sokan szeretnének az ünnephez közeledve többet költeni, ajándékot venni szeretteiknek, de nem tehetik meg, a bankoknál nem hitelképesek, így kapva kapnak a lehetőségen, hogy kisebb – maximum 1-2 millió forintnyi – pénzhez jussanak. A csalók csak rájuk várnak. Ha valaki felveszi a kapcsolatot a hirdetőkkel, akkor beindul egy folyamat.

Néhány üzenetváltás után hamarosan átirányítják a kölcsönre vágyót a WhatsApp programba, ahol már azt ígérik, hogy a kérelmező megkapja a kért hitelösszeget, majd közlik, hogy némi költsége van a hitelfelvételnek. Be kell fizetni közjegyzői költséget, kezelési költséget. Általában néhány tízezer forintot kérnek, de több indokkal akár százezer forintot is kicsalnak a károsulttól. Igazából nincs semmi meglepő a kért díjakban, hiszen hasonlóak a banki ügyletek alkalmával is felmerülnek. Annak azonban már mindenképpen gyanúsnak kell lennie, ha több ilyen kérés is érkezik. A befizetéseket, átutalásokat követően végül a kérelmező semmilyen hitelhez sem jut.

Károsultból elkövető

– Fontos felhívni a figyelmet, hogy „ingyenebéd nincs”. Fedezet nélkül egyetlen valós pénzügyi szolgáltató sem ad nagyobb összegű kölcsönt. Olyan nem létezik, hogy alacsony kereset, hitellel terheltség, BAR-lista esetén, ingatlanfedezet és jövedelemigazolás nélkül kaphatna bárki is hitelt, főleg nem ismeretlen „pénzintézettől”, vagy ahogy sokszor hirdetik, magánbefektetői csoporttól – hívták fel a figyelmet a megyei főkapitányság Kommunikációs és Megelőzési Osztályának munkatársai.

A csalók eszköztára kifogyhatatlan. Nem elég, hogy megkárosítják a hiszékeny embereket, de sok esetben felhasználják a számlájukat is arra, hogy ezen keresztül történjen a bűncselekménnyel szerzett vagyon eredetének igazolása. Az elkövetők az „ügyintézés” során elkérik a sértett számlaszámát, és felhívják a figyelmét, hogy oda pénz fog érkezni annak érdekében, hogy leellenőrizzék a számlája valódiságát. A beérkező összeget pedig tovább kell utalni egy másik számlaszámra. Ezzel a csalók törvényesíteni kívánják a pénz eredetét és nehezíteni a nyomozó hatóság dolgát. Fontos, hogy ilyen esetben a károsult a gondatlan pénzmosás vétségét is elkövetheti, hiszen a bankszámlája kölcsönadása során a számlára utalandó összeg eredetéről nem győződik meg. A pénzügyi szolgáltatók sohasem kérik ilyen típusú tranzakciókra ügyfeleiket.

Alapítvány nevében is

Az is előfordul, hogy új számlát nyittatnak a károsulttal, majd elkérik annak adatait és a kártyát is, arra hivatkozva, hogy arra kell majd a törlesztőrészleteket fizetni a külföldi pénzintézet magyarországi könyvelőjének. Ezenkívül vásároltattak már SIM-kártyát is a sértettel, és postáztatták azt külföldre. Mindezt azért, hogy az elkövetők magyar telefonszámokról tudják becsapni áldozataikat, ezzel is azt a látszatot keltve, hogy van magyarországi képviseletük, érdekeltségük.

Vélhetően ugyanez az elkövetői kör ismert emberek nevével visszaélve, alapítvány nevében keres meg gyanútlan felhasználókat azzal, hogy segélyt, támogatást, adományt szeretne nekik adni, majd az előzőhöz nagyon hasonló módon csal ki összegeket, vagy használja fel a sértett számláját. A végeredmény ugyanaz: becsapják a hiszékeny sértetteket.

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy közösségi oldalakon törvényes hitelközvetítés vagy adományozás nem történik. Aki pedig több számlát is nyit, SIM-kártyát vásárol, küld el, bankkártyát postáz külföldre, az már nem is gondatlan, hanem szándékos pénzmosás miatt kerülhet bajba!

(A borítóképen: Legyünk körültekintőek, hogy kitől és honnan veszünk fel kölcsönt!)