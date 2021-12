Pálháza körzeti megbízottjai, Gál Róbert r. zászlós és Nagy Péter r. főtörzszászlós 2021. december 10-én egy kovácsvágási ingatlanhoz mentek. A házban a rendőrök egy körözött személyt akartak elfogni, de senki nem tartózkodott otthon. Az udvaron a rendőrök nyüszítésre lettek figyelmesek, majd egy tyúkketrec szerű tárolóban egy nagyon lesoványodott kutyára és négy kölykére lettek figyelmesek, amiknek még a szeme sem volt kinyílva. Gál Róbert r. zászlóst az intézkedést követően azonnal a kutyacsalád ellátása kezdte foglalkoztatni, hiszen a szomszédok elmondása szerint a keresett család egyik tagja kórházba került és napokig nem várják haza őket. A kutyák ellátását azonban a szomszédok nem vállalták. A körzeti megbízott szolgálata után egyből hazament, majd virslit és kutyaeledelt magához véve visszatért a kovácsvágási ingatlanhoz, ahol az udvaron lévő kutyamamát megetette.

Így ment ez négy napig, kollégánk lehetősége szerint reggel-este ment az anyakutyát etetni, aki már rajongva várta. Aztán a körzeti megbízott a helyi állatorvossal is konzultált, aki a Mandulás- Hegyi Kutyaotthon munkatársához irányította. A kutyaotthon képviselője, Törő Gábor munkatársaival együtt azonnal a bajbajutott kutyacsalád segítségére sietett. A szoptatós kutyamama a szomszédok elmondása szerint már legalább öt napja volt ellátatlanul, amikor kollégánk gondozásba vette. Az időközben hazaérkező család tagadta, hogy a kutya az övék lenne, ami sem oltással, sem chippel nem rendelkezett. A házban éhen szomjan mintegy 10 napig volt bezárva egy cica is, őt is elvitték az állatvédelmi szakemberek - közölte a rendőrség.