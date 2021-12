A tűz átterjedt a tetőszerkezet egy részére is. A sátoraljaújhelyi hivatásos tűzoltók három vízsugárral előbb megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat. Az egységek két gázpalackot is kihoztak a házból. A helyszínre a mentők is kiérkeztek.