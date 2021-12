Mint mondta, van biztosítása, de még nem tudja, az mit fedez majd. A bútorai, tévéje, számítógépe megégett. Légzéssegítő készüléke is volt, az is megsemmisült a tűzben. A legfontosabb, hogy minél hamarabb tudjon fűteni és visszamehessen a lakható helyiségekbe. Hozzátette, szomszédai támogatják a nehéz helyzetben, próbál az önkormányzattól is segítséget kérni, s reménykedik a biztosításban, de minden segítséget elfogad. Elmondta azt is, az ősszel két családi tragédia is érte, most pedig a házban is tűzeset volt, így elég elkeseredett. Szerencséje volt, hogy nem éjszaka csaptak föl a lángok.