A gyanúsítottal szemben bűnösségének megállapítása esetén akár 8 évig terjedő szabadságvesztés büntetés is kiszabható, mely már önmagában megalapozza a szökés és az elrejtőzés veszélyét, továbbá tartani kell attól is, hogy a gyanúsított a tanúk befolyásolásával a bizonyítást meghiúsítaná, megnehezítené. A bíróság döntése során figyelembe vette azt is, hogy a gyanúsított vonatkozásában fennáll a bűnismétlés veszélye – közölte a Miskolci Törvényszék a honlapján.