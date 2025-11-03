1 órája
Fekete viharfelhők és aranyló napsütés festették meg Miskolc egét - csodás fotókkal
Különleges látvány tárult ma délután a miskolciak szeme elé. Miközben az ég egyik felén sötét, fenyegető viharfelhők gyülekeztek, a másik oldalon aranyló napsütés ragyogta be a várost. Az Átrium Parknál fotóztunk.
A másik oldalról sütötte a nap aranyra a fákat
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
A természet lenyűgöző színjátéka néhány percre mindenkit megállított. Miskolcon ma délután olyan látványban lehetett része annak, aki felnézett az égre, amilyet ritkán látni. Az egyik oldalon a fekete égbolton gomolygó felhők vihart ígértek, míg a másikon a nap sugarai áttörtek a párán és aranyló fénybe borították a várost.
A természet festette Miskolc egét - vajon vihar lesz?
A sötétség és a fény, a nyugalom és a vihar pillanatai egyszerre voltak jelen. A háztetőkön megcsillant a napfény, míg a másik oldalra fordulva már a közelgő zivatarfelhők sötétítették be az eget.
Zöld fű, de sárga falevelek, sötét felhők, de napsütés – őszi fotók MiskolcrólFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
Az ilyen pillanatok emlékeztetnek arra, milyen kiszámíthatatlan és gyönyörű tud lenni az időjárás. Na, de milyen lesz az időjárás? Olvassa el a boon.hu-n.
