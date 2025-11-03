Fekete viharfelhők és aranyló napsütés festették meg Miskolc egét - csodás fotókkal

A természet lenyűgöző színjátéka néhány percre mindenkit megállított. Miskolcon ma délután olyan látványban lehetett része annak, aki felnézett az égre, amilyet ritkán látni. Az egyik oldalon a fekete égbolton gomolygó felhők vihart ígértek, míg a másikon a nap sugarai áttörtek a párán és aranyló fénybe borították a várost.

Fényjáték az Átrium Parkban. Amíg az egyik oldalon sütött a nap, a másikon már viharfelhők gyülekeztek

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A természet festette Miskolc egét - vajon vihar lesz?

A sötétség és a fény, a nyugalom és a vihar pillanatai egyszerre voltak jelen. A háztetőkön megcsillant a napfény, míg a másik oldalra fordulva már a közelgő zivatarfelhők sötétítették be az eget.