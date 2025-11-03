november 3., hétfő

Győző névnap

11°
+19
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi időjárás

1 órája

Fekete viharfelhők és aranyló napsütés festették meg Miskolc egét - csodás fotókkal

Címkék#őszi nap#vihar#időjárás

Különleges látvány tárult ma délután a miskolciak szeme elé. Miközben az ég egyik felén sötét, fenyegető viharfelhők gyülekeztek, a másik oldalon aranyló napsütés ragyogta be a várost. Az Átrium Parknál fotóztunk.

Boon.hu
Fekete viharfelhők és aranyló napsütés festették meg Miskolc egét - csodás fotókkal

A másik oldalról sütötte a nap aranyra a fákat

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A természet lenyűgöző színjátéka néhány percre mindenkit megállított. Miskolcon ma délután olyan látványban lehetett része annak, aki felnézett az égre, amilyet ritkán látni. Az egyik oldalon a fekete égbolton gomolygó felhők vihart ígértek, míg a másikon a nap sugarai áttörtek a párán és aranyló fénybe borították a várost.

vihar, miskolc
Fényjáték az Átrium Parkban. Amíg az egyik oldalon sütött a nap, a másikon már viharfelhők gyülekeztek
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A természet festette Miskolc egét - vajon vihar lesz?

A sötétség és a fény, a nyugalom és a vihar pillanatai egyszerre voltak jelen. A háztetőkön megcsillant a napfény, míg a másik oldalra fordulva már a közelgő zivatarfelhők sötétítették be az eget. 

Zöld fű, de sárga falevelek, sötét felhők, de napsütés – őszi fotók Miskolcról

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

Az ilyen pillanatok emlékeztetnek arra, milyen kiszámíthatatlan és gyönyörű tud lenni az időjárás. Na, de milyen lesz az időjárás? Olvassa el a boon.hu-n.

Google News A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu