Borsodban sem mindennapi napra ébredünk november első hétfőjén – készülj fel a meglepetésekre!
A reggel hűvösebb szellője után a nap fokozatosan felmelegíti Borsod‑Abaúj‑Zemplén tájait. Az időjárás holnap a megye nagy részén derült vagy részben felhős égboltot ígér. Részletes előrejelzésünk következik.
Éjszaka nyugat felől megnövekszik a felhőzet és sokfelé várható eső, zápor, nagyobb mennyiség elsősorban a délnyugaton, valamint északkeleten eshet. A felhőzet és a csapadékzóna napközben egyre keletebbre húzódik, így nyugati tájainkon már nagyrészt napos időre van kilátás. Az északnyugatira forduló szél megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 4, 13, kora délután 11, 18 fok között valószínű – írja a HungaroMet az időjárás holnapi alakulásáról.
Ilyen lesz az időjárás holnap Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében
A megye területén mérsékelten változékony napra készülhetünk, részleteiben a következők szerint:
Reggel: A nap első felében borultabb lehet az ég, különösen a hegyvidéki részeken, ahol néhol helyenként köd is kialakulhat. A hőmérséklet körülbelül 8–12 °C között alakul, a szél gyenge vagy mérsékelt (10–15 km/h), és csapadék csak kis eséllyel fordul elő.
Délután: Napközben fokozatosan felszakadozhat a felhőzet, és több órára előbújhat a napsütés. A délutáni csúcshőmérséklet várhatóan 18–22 °C körül alakul. A szél élénkebbé válhat, főleg a megye nyugati és középső részein 20–30 km/h lökésekkel.
Csapadék továbbra sem jellemző, de egy-egy kisebb gomolyfelhőből zápor nem teljesen kizárt.
Este: Az esti órákra ismét többfelé megnövekedhet a felhőzet. A hőmérséklet visszaesik 12–15 °C közé. A szél fokozatosan mérséklődik, de a hegyekben továbbra is előfordulhat élénk légmozgás. Csapadék várhatóan már nem lesz.
Milyen idő lesz holnap Borsodban? Így alakulnak a hőmérsékletek a járásokban
|Járás
|Reggel (°C)
|Délután (°C)
|Este (°C)
|Cigándi járás
|7
|18
|11
|Edelényi járás
|8
|19
|12
|Encsi járás
|7
|18
|11
|Gönci járás
|7
|18
|11
|Kazincbarcikai járás
|9
|21
|13
|Mezőcsáti járás
|8
|19
|12
|Mezőkövesdi járás
|8
|20
|12
|Miskolci járás
|9
|20
|13
|Ózdi járás
|8
|18
|12
|Putnoki járás
|8
|19
|12
|Sárospataki járás
|8
|19
|12
|Sátoraljaújhelyi járás
|8
|19
|12
|Szerencsi járás
|8
|20
|12
|Szikszói járás
|7
|18
|11
|Tiszaújvárosi járás
|9
|21
|13
|Tokaji járás
|8
|20
|12
Összegezve: ilyen lesz a holnapi időjárás a vármegyében
Holnapra egy nyugodt, mérsékelten változékony nap vár a megyében: reggel kissé hűvösebb idővel indulunk, délután viszont már kellemes, tavaszias hőmérséklet várható. Bár a napsütés és a felhők váltakoznak, a csapadék esélye alacsony, és nincs érvényben riasztás sem. Ideális nap lehet egy kényelmes sétához vagy kora esti szabadtéri programhoz — csak majd este legyen nálunk egy könnyű kabát, hiszen hűvösödik.
