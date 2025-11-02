Borsodban sem mindennapi napra ébredünk november első hétfőjén – készülj fel a meglepetésekre!

Éjszaka nyugat felől megnövekszik a felhőzet és sokfelé várható eső, zápor, nagyobb mennyiség elsősorban a délnyugaton, valamint északkeleten eshet. A felhőzet és a csapadékzóna napközben egyre keletebbre húzódik, így nyugati tájainkon már nagyrészt napos időre van kilátás. Az északnyugatira forduló szél megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 4, 13, kora délután 11, 18 fok között valószínű – írja a HungaroMet az időjárás holnapi alakulásáról.

A reggeli ködfoltok után a napsütésé lesz a főszerep – így alakul az időjárás holnap.

(A kép illusztráció)

Fotó: MW/ Szakony Attila

Ilyen lesz az időjárás holnap Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében

A megye területén mérsékelten változékony napra készülhetünk, részleteiben a következők szerint:

Reggel: A nap első felében borultabb lehet az ég, különösen a hegyvidéki részeken, ahol néhol helyenként köd is kialakulhat. A hőmérséklet körülbelül 8–12 °C között alakul, a szél gyenge vagy mérsékelt (10–15 km/h), és csapadék csak kis eséllyel fordul elő.

Délután: Napközben fokozatosan felszakadozhat a felhőzet, és több órára előbújhat a napsütés. A délutáni csúcshőmérséklet várhatóan 18–22 °C körül alakul. A szél élénkebbé válhat, főleg a megye nyugati és középső részein 20–30 km/h lökésekkel.

Csapadék továbbra sem jellemző, de egy-egy kisebb gomolyfelhőből zápor nem teljesen kizárt.

Este: Az esti órákra ismét többfelé megnövekedhet a felhőzet. A hőmérséklet visszaesik 12–15 °C közé. A szél fokozatosan mérséklődik, de a hegyekben továbbra is előfordulhat élénk légmozgás. Csapadék várhatóan már nem lesz.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Milyen idő lesz holnap Borsodban? Így alakulnak a hőmérsékletek a járásokban

Járás Reggel (°C) Délután (°C) Este (°C) Cigándi járás 7 18 11 Edelényi járás 8 19 12 Encsi járás 7 18 11 Gönci járás 7 18 11 Kazincbarcikai járás 9 21 13 Mezőcsáti járás 8 19 12 Mezőkövesdi járás 8 20 12 Miskolci járás 9 20 13 Ózdi járás 8 18 12 Putnoki járás 8 19 12 Sárospataki járás 8 19 12 Sátoraljaújhelyi járás 8 19 12 Szerencsi járás 8 20 12 Szikszói járás 7 18 11 Tiszaújvárosi járás 9 21 13 Tokaji járás 8 20 12

Összegezve: ilyen lesz a holnapi időjárás a vármegyében

Holnapra egy nyugodt, mérsékelten változékony nap vár a megyében: reggel kissé hűvösebb idővel indulunk, délután viszont már kellemes, tavaszias hőmérséklet várható. Bár a napsütés és a felhők váltakoznak, a csapadék esélye alacsony, és nincs érvényben riasztás sem. Ideális nap lehet egy kényelmes sétához vagy kora esti szabadtéri programhoz — csak majd este legyen nálunk egy könnyű kabát, hiszen hűvösödik.

További hírek között böngészhet portálunkon.