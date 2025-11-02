november 2., vasárnap

1 órája

Borsodban sem mindennapi napra ébredünk november első hétfőjén – készülj fel a meglepetésekre!

A reggel hűvösebb szellője után a nap fokozatosan felmelegíti Borsod‑Abaúj‑Zemplén tájait. Az időjárás holnap a megye nagy részén derült vagy részben felhős égboltot ígér. Részletes előrejelzésünk következik.

Éjszaka nyugat felől megnövekszik a felhőzet és sokfelé várható eső, zápor, nagyobb mennyiség elsősorban a délnyugaton, valamint északkeleten eshet. A felhőzet és a csapadékzóna napközben egyre keletebbre húzódik, így nyugati tájainkon már nagyrészt napos időre van kilátás. Az északnyugatira forduló szél megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 4, 13, kora délután 11, 18 fok között valószínű – írja a HungaroMet az időjárás holnapi alakulásáról.

A reggeli ködfoltok után a napsütésé lesz a főszerep – így alakul az időjárás holnap.
(A kép illusztráció)
Fotó: MW/ Szakony Attila

Ilyen lesz az időjárás holnap Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében

A megye területén mérsékelten változékony napra készülhetünk, részleteiben a következők szerint:

Reggel: A nap első felében borultabb lehet az ég, különösen a hegyvidéki részeken, ahol néhol helyenként köd is kialakulhat. A hőmérséklet körülbelül 8–12 °C között alakul, a szél gyenge vagy mérsékelt (10–15 km/h), és csapadék csak kis eséllyel fordul elő.

Délután: Napközben fokozatosan felszakadozhat a felhőzet, és több órára előbújhat a napsütés. A délutáni csúcshőmérséklet várhatóan 18–22 °C körül alakul. A szél élénkebbé válhat, főleg a megye nyugati és középső részein 20–30 km/h lökésekkel.

 Csapadék továbbra sem jellemző, de egy-egy kisebb gomolyfelhőből zápor nem teljesen kizárt.

Este: Az esti órákra ismét többfelé megnövekedhet a felhőzet. A hőmérséklet visszaesik 12–15 °C közé. A szél fokozatosan mérséklődik, de a hegyekben továbbra is előfordulhat élénk légmozgás. Csapadék várhatóan már nem lesz.

Milyen idő lesz holnap Borsodban? Így alakulnak a hőmérsékletek a járásokban

JárásReggel (°C)Délután (°C)Este (°C)
Cigándi járás71811
Edelényi járás81912
Encsi járás71811
Gönci járás71811
Kazincbarcikai járás92113
Mezőcsáti járás81912
Mezőkövesdi járás82012
Miskolci járás92013
Ózdi járás81812
Putnoki járás81912
Sárospataki járás81912
Sátoraljaújhelyi járás81912
Szerencsi járás82012
Szikszói járás71811
Tiszaújvárosi járás92113
Tokaji járás82012

Összegezve: ilyen lesz a holnapi időjárás a vármegyében

Holnapra egy nyugodt, mérsékelten változékony nap vár a megyében: reggel kissé hűvösebb idővel indulunk, délután viszont már kellemes, tavaszias hőmérséklet várható. Bár a napsütés és a felhők váltakoznak, a csapadék esélye alacsony, és nincs érvényben riasztás sem. Ideális nap lehet egy kényelmes sétához vagy kora esti szabadtéri programhoz — csak majd este legyen nálunk egy könnyű kabát, hiszen hűvösödik.

