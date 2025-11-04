november 4., kedd

Károly névnap

+17
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás-előrejelzés

1 órája

November az új tavasz? Meglepő, mit tartogat számunkra az időjárás Borsodban

Címkék#előrejelzés#időjárás#időjárás előrejelzés

Szerdán Borsod‑Abaúj‑Zemplén vármegye időjárása változékony hangulatot ígér. Az időjárás holnapi alakulása mindenki számára meglepetést tartogathat. Részletes előrejelzésünk következik.

A látási viszonyok javulását követően túlnyomóan derült, napos időben lesz részünk. Csapadék nem várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, csak Sopron tágabb térségében lengedezhet a délies szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 11 és 16 fok között valószínű – írja a HungaroMet az időjárás holnapi (november 5-i) alakulásáról.

Az időjárás holnap is hasonlóképpen alakul, mint az utóbbi időben.
Az időjárás holnap is hasonlóképpen alakul, mint az utóbbi időben. Kellemes, enyhe, napsütésben gazdagon.
Fotó: MW/ Szakony Attila

Ilyen lesz az időjárás holnap Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében

Reggel: A nap korai óráiban 3‑6 °C között alakul a hőmérséklet. A felhőzet kezdetben helyenként felhős, néhány részen akár még mérsékelt ködhullám is lehet. Csapadék nem várható. A szél mérsékelt – délnyugati vagy nyugati irányból fújhat, de lökések inkább nem lesznek feltűnőek.
Délután: A legmelegebb órákban 12‑14 °C körüli hőmérséklet alakulhat. A felhőzet csökken, a nap kitör elő, így napsütéses periódusok is várhatók. 

Csapadék nélkül, a szél továbbra is élénk lehet: iránya változhat, de leginkább dél‑nyugati‑nyugati.

Este: A hőmérséklet fokozatosan csökken 8‑10 °C‑ra. A felhőzet tovább ritkul, az ég egyre nagyobb részén lehet derült. Csapadék továbbra sem valószínű. A szél mérséklődik, nyugati‑északnyugati irányból fújhat.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Milyen idő lesz holnap Borsodban? Így alakulnak a hőmérsékletek a járásokban

JárásReggel (°C)Délután (°C)Este (°C)
Cigándi járás3128
Edelényi járás2117
Encsi járás3128
Gönci járás3128
Kazincbarcikai járás41410
Mezőcsáti járás4139
Mezőkövesdi járás3138
Miskolci járás4139
Ózdi járás4139
Putnoki járás4149
Sárospataki járás3128
Sátoraljaújhelyi járás3128
Szerencsi járás3128
Szikszói járás3128
Tiszaújvárosi járás41410
Tokaji járás3128

Összegezve: ilyen lesz a holnapi időjárás a vármegyében

Holnap a Borsod‑Abaúj‑Zemplén vármegye egésze számára egy enyhülő, viszonylag nyugodt nap ígérkezik. A hajnali hűvös kezdet után délutánra kellemes 12‑14 °C‑ra melegedhet a levegő, és a felhőzet is fokozatosan ritkul – akár hosszabb napsütéses időszakok is lehetnek. Este pedig várhatóan derűsebbé válik az ég, miközben a szél is csillapodik. Összességében egy tavaszias, könnyedebb hangulatú napra számíthatunk, amely ideális arra, hogy kimozduljunk – legyen az séta vagy egy rövid kirándulás a természetben.

További hírek között böngészhet portálunkon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu