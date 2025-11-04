1 órája
November az új tavasz? Meglepő, mit tartogat számunkra az időjárás Borsodban
Szerdán Borsod‑Abaúj‑Zemplén vármegye időjárása változékony hangulatot ígér. Az időjárás holnapi alakulása mindenki számára meglepetést tartogathat. Részletes előrejelzésünk következik.
A látási viszonyok javulását követően túlnyomóan derült, napos időben lesz részünk. Csapadék nem várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, csak Sopron tágabb térségében lengedezhet a délies szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 11 és 16 fok között valószínű – írja a HungaroMet az időjárás holnapi (november 5-i) alakulásáról.
Ilyen lesz az időjárás holnap Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében
Reggel: A nap korai óráiban 3‑6 °C között alakul a hőmérséklet. A felhőzet kezdetben helyenként felhős, néhány részen akár még mérsékelt ködhullám is lehet. Csapadék nem várható. A szél mérsékelt – délnyugati vagy nyugati irányból fújhat, de lökések inkább nem lesznek feltűnőek.
Délután: A legmelegebb órákban 12‑14 °C körüli hőmérséklet alakulhat. A felhőzet csökken, a nap kitör elő, így napsütéses periódusok is várhatók.
Csapadék nélkül, a szél továbbra is élénk lehet: iránya változhat, de leginkább dél‑nyugati‑nyugati.
Este: A hőmérséklet fokozatosan csökken 8‑10 °C‑ra. A felhőzet tovább ritkul, az ég egyre nagyobb részén lehet derült. Csapadék továbbra sem valószínű. A szél mérséklődik, nyugati‑északnyugati irányból fújhat.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Milyen idő lesz holnap Borsodban? Így alakulnak a hőmérsékletek a járásokban
|Járás
|Reggel (°C)
|Délután (°C)
|Este (°C)
|Cigándi járás
|3
|12
|8
|Edelényi járás
|2
|11
|7
|Encsi járás
|3
|12
|8
|Gönci járás
|3
|12
|8
|Kazincbarcikai járás
|4
|14
|10
|Mezőcsáti járás
|4
|13
|9
|Mezőkövesdi járás
|3
|13
|8
|Miskolci járás
|4
|13
|9
|Ózdi járás
|4
|13
|9
|Putnoki járás
|4
|14
|9
|Sárospataki járás
|3
|12
|8
|Sátoraljaújhelyi járás
|3
|12
|8
|Szerencsi járás
|3
|12
|8
|Szikszói járás
|3
|12
|8
|Tiszaújvárosi járás
|4
|14
|10
|Tokaji járás
|3
|12
|8
Összegezve: ilyen lesz a holnapi időjárás a vármegyében
Holnap a Borsod‑Abaúj‑Zemplén vármegye egésze számára egy enyhülő, viszonylag nyugodt nap ígérkezik. A hajnali hűvös kezdet után délutánra kellemes 12‑14 °C‑ra melegedhet a levegő, és a felhőzet is fokozatosan ritkul – akár hosszabb napsütéses időszakok is lehetnek. Este pedig várhatóan derűsebbé válik az ég, miközben a szél is csillapodik. Összességében egy tavaszias, könnyedebb hangulatú napra számíthatunk, amely ideális arra, hogy kimozduljunk – legyen az séta vagy egy rövid kirándulás a természetben.
További hírek között böngészhet portálunkon.
Szinte teljes fizetését elutalta a hirdetett termékekre – olyat kapott érte, hogy a rendőrségen kötött ki
A buszvezető éberségének köszönhetően nem történt tragédia! Fotókon és videón az oltás pillanatai