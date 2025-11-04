November az új tavasz? Meglepő, mit tartogat számunkra az időjárás Borsodban

A látási viszonyok javulását követően túlnyomóan derült, napos időben lesz részünk. Csapadék nem várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, csak Sopron tágabb térségében lengedezhet a délies szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 11 és 16 fok között valószínű – írja a HungaroMet az időjárás holnapi (november 5-i) alakulásáról.

Az időjárás holnap is hasonlóképpen alakul, mint az utóbbi időben. Kellemes, enyhe, napsütésben gazdagon.

Fotó: MW/ Szakony Attila

Ilyen lesz az időjárás holnap Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében

Reggel: A nap korai óráiban 3‑6 °C között alakul a hőmérséklet. A felhőzet kezdetben helyenként felhős, néhány részen akár még mérsékelt ködhullám is lehet. Csapadék nem várható. A szél mérsékelt – délnyugati vagy nyugati irányból fújhat, de lökések inkább nem lesznek feltűnőek.

Délután: A legmelegebb órákban 12‑14 °C körüli hőmérséklet alakulhat. A felhőzet csökken, a nap kitör elő, így napsütéses periódusok is várhatók.

Csapadék nélkül, a szél továbbra is élénk lehet: iránya változhat, de leginkább dél‑nyugati‑nyugati.

Este: A hőmérséklet fokozatosan csökken 8‑10 °C‑ra. A felhőzet tovább ritkul, az ég egyre nagyobb részén lehet derült. Csapadék továbbra sem valószínű. A szél mérséklődik, nyugati‑északnyugati irányból fújhat.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Milyen idő lesz holnap Borsodban? Így alakulnak a hőmérsékletek a járásokban

Járás Reggel (°C) Délután (°C) Este (°C) Cigándi járás 3 12 8 Edelényi járás 2 11 7 Encsi járás 3 12 8 Gönci járás 3 12 8 Kazincbarcikai járás 4 14 10 Mezőcsáti járás 4 13 9 Mezőkövesdi járás 3 13 8 Miskolci járás 4 13 9 Ózdi járás 4 13 9 Putnoki járás 4 14 9 Sárospataki járás 3 12 8 Sátoraljaújhelyi járás 3 12 8 Szerencsi járás 3 12 8 Szikszói járás 3 12 8 Tiszaújvárosi járás 4 14 10 Tokaji járás 3 12 8

Összegezve: ilyen lesz a holnapi időjárás a vármegyében

Holnap a Borsod‑Abaúj‑Zemplén vármegye egésze számára egy enyhülő, viszonylag nyugodt nap ígérkezik. A hajnali hűvös kezdet után délutánra kellemes 12‑14 °C‑ra melegedhet a levegő, és a felhőzet is fokozatosan ritkul – akár hosszabb napsütéses időszakok is lehetnek. Este pedig várhatóan derűsebbé válik az ég, miközben a szél is csillapodik. Összességében egy tavaszias, könnyedebb hangulatú napra számíthatunk, amely ideális arra, hogy kimozduljunk – legyen az séta vagy egy rövid kirándulás a természetben.

További hírek között böngészhet portálunkon.