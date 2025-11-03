Viszonylag csendes, őszi napot ígér az időjárás holnap Borsod számára

Az ország nagy részén az időjárás holnap jellemzően mérsékelten felhős vagy erősebben felhős lesz, helyenként – elsősorban északkeleten – gyenge csapadék sem kizárt. A nappali hőmérséklet többnyire 17-22 °C között alakul, azonban az északi, hegyvidéki térségekben pár fokkal alacsonyabb értékek is előfordulhatnak. A keleties, északkeleties légmozgás élénk lehet, időnként erősebb lökésekkel.

Igazi őszi, csendes lesz az időjárás holnap Borsodban

Forrás: BOON

Ilyen lesz az időjárás holnap Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében

Reggel

A nap első óráiban a vármegye nagy részén hűvös, párás környezetre számíthatunk: 5-8 °C körüli minimum hőmérséklettel, helyenként akár ennél is alacsonyabb értékkel. A felhőzet kezdetben változó lesz – eleinte inkább derült vagy gyengén felhős, majd fokozatosan növekszik a felhőzet mennyisége. Csapadék nem várható, a szél csak enyhe, délkeleties irányból fúj majd. A megye északi, magasabb fekvésű részein számítani lehet valamivel erősebb légmozgásra.

Délután

Délutánra a hőmérséklet 12-15 °C köré emelkedik, de a nap nem lesz meleg: a felhőzet többnyire közepesen vagy erősebben változik, néhány órára akár kisüt a nap. Csapadék továbbra sem várható a megye területén. A szél élénk maradhat, különösen nyugati, északnyugati irányból. A magasabb dombvidéken kissé jobban érezhető lesz a légmozgás, így a hőérzet is hűvösebb lehet.

Este

Estére ismét hűvösre fordul az idő: 7-10 °C körüli értékekkel, a szél mérséklődik. A felhőzet csökkenhet, de a légmozgás időnként még kelt hűs érzetet. Csapadék továbbra sem várható, így nappalhoz képest nyugodt estét ígér a vármegye.

Aktuális riasztások

A HungaroMet által közzétett figyelmeztető előrejelzések szerint jelenleg nem szerepel riasztás érvényben a vármegye vonatkozásában.

Lássuk, milyen idő lesz holnap járások szerint. Íme a becsült hőmérsékletek:

Járás Reggel (°C) Délután (°C) Este (°C) Miskolci 6 14 9 Mezőkövesdi 5 13 8 Ózdi 6 13 8 Sátoraljaújhelyi 5 12 7 Sárospataki 5 13 8 Tokaji 5 14 9 Tiszaújvárosi 6 14 9

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Milyen lesz a holnapi időjárás Borsodban? – összegezve:

Holnap Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye számára egy viszonylag csendes, őszi napot ígér az időjárás: hűvös reggel, enyhén élénk széllel délután, és kissé nyugodtabb, de még mérsékelten hűvös est. A felhőzet változékony, de számottevő csapadék nem várható, így a tervezett kinti programokat nem kell feltétlenül visszafognunk. Összességében a hangulat lehet inkább tiszta, friss és „őszhangulatú” – ideális lehet egy sétához vagy könnyű szabadtéri tevékenységhez, azzal a megjegyzéssel, hogy érdemes rétegesen öltözni.

További hírek között böngészhet portálunkon.