november 3., hétfő

Győző névnap

11°
+19
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás-előrejelzés

1 órája

Viszonylag csendes, őszi napot ígér az időjárás holnap Borsod számára

Címkék#előrejelzés#időjárás-előrejelzés#időjárás

November 4-re nem ígérnek időjárási szélsőségeket, ám egészséges hűvösséggel, változó felhőzettel érkezik a reggel, délutánra pedig fokozatosan enyhül a hőmérséklet. A Borsod‑Abaúj‑Zemplén vármegyében élőknek így is érdemes lehet szem előtt tartani néhány részletet.

Az ország nagy részén az időjárás holnap jellemzően mérsékelten felhős vagy erősebben felhős lesz, helyenként – elsősorban északkeleten – gyenge csapadék sem kizárt. A nappali hőmérséklet többnyire 17-22 °C között alakul, azonban az északi, hegyvidéki térségekben pár fokkal alacsonyabb értékek is előfordulhatnak. A keleties, északkeleties légmozgás élénk lehet, időnként erősebb lökésekkel.

Csendes, őszi napot ígér az időjárás holnap Borsodban.
Igazi őszi, csendes lesz az időjárás holnap Borsodban
Forrás: BOON

Ilyen lesz az időjárás holnap Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében

Reggel

A nap első óráiban a vármegye nagy részén hűvös, párás környezetre számíthatunk: 5-8 °C körüli minimum hőmérséklettel, helyenként akár ennél is alacsonyabb értékkel. A felhőzet kezdetben változó lesz – eleinte inkább derült vagy gyengén felhős, majd fokozatosan növekszik a felhőzet mennyisége. Csapadék nem várható, a szél csak enyhe, délkeleties irányból fúj majd. A megye északi, magasabb fekvésű részein számítani lehet valamivel erősebb légmozgásra.

Délután

Délutánra a hőmérséklet 12-15 °C köré emelkedik, de a nap nem lesz meleg: a felhőzet többnyire közepesen vagy erősebben változik, néhány órára akár kisüt a nap. Csapadék továbbra sem várható a megye területén. A szél élénk maradhat, különösen nyugati, északnyugati irányból. A magasabb dombvidéken kissé jobban érezhető lesz a légmozgás, így a hőérzet is hűvösebb lehet.

Este

Estére ismét hűvösre fordul az idő: 7-10 °C körüli értékekkel, a szél mérséklődik. A felhőzet csökkenhet, de a légmozgás időnként még kelt hűs érzetet. Csapadék továbbra sem várható, így nappalhoz képest nyugodt estét ígér a vármegye.

Aktuális riasztások

A HungaroMet által közzétett figyelmeztető előrejelzések szerint jelenleg nem szerepel riasztás érvényben a vármegye vonatkozásában.

Lássuk, milyen idő lesz holnap járások szerint. Íme a becsült hőmérsékletek:

JárásReggel (°C)Délután (°C)Este (°C)
Miskolci6149
Mezőkövesdi5138
Ózdi6138
Sátoraljaújhelyi5127
Sárospataki5138
Tokaji5149
Tiszaújvárosi6149

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Milyen lesz a holnapi időjárás Borsodban? – összegezve:

Holnap Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye számára egy viszonylag csendes, őszi napot ígér az időjárás: hűvös reggel, enyhén élénk széllel délután, és kissé nyugodtabb, de még mérsékelten hűvös est. A felhőzet változékony, de számottevő csapadék nem várható, így a tervezett kinti programokat nem kell feltétlenül visszafognunk. Összességében a hangulat lehet inkább tiszta, friss és „őszhangulatú” – ideális lehet egy sétához vagy könnyű szabadtéri tevékenységhez, azzal a megjegyzéssel, hogy érdemes rétegesen öltözni.

További hírek között böngészhet portálunkon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu