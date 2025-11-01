Napfény és enyhe szél – egy „könnyed” őszi napnak nézünk elébe Borsod-Abaúj-Zemplénben vasárnap

Az ország nagy részén mérsékelt hőmérséklet várható: reggelente hűvösebb, majd napközben fokozatos enyhüléssel, délutánra általában 15–21 °C köré. A felhőzet változó, reggel pára vagy köd még előfordulhat, napközben inkább gomoly- és fátyolfelhők. Csapadék csak elszórtan, főként az északi, északnyugati megyékben lehet – nagyobb esőt vagy zivatart nem hoz az időjárás holnap. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad, helyenként élénkülhet.

Napfényt és enyhe szelet hoz az időjárás holnap (a fotó illusztráció)

Ilyen lesz az időjárás holnap Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében

Reggel: A nap első óráiban hűvös időre számíthatunk – a hőmérséklet várhatóan 4–6 °C körül alakul. A felhőzet kezdetben lehet magasabb (pára, alacsonyabb felhők), majd fokozatosan vékonyabbá válik. Csapadékra reggel nem igazán kell készülni. A szél gyenge marad, főként nyugati, délnyugati irányból.

Délután: A délutáni órákban 13–16 °C köré emelkedhet a hőmérséklet. A napsütés mellé helyenként gomolyfelhők sodródhatnak be, de egyöntetű borultság nincs kilátásban. Csapadék továbbra sem várható számottevően. A szél élénkülhet – főként a vármegye hegyvidéki és völgyszerű részein – de nem várható erősebb lökés.

Este: Estére 6–8 °C köré hűlhet a levegő. A felhőzet csökkenhet, de a mélyebb fekvésű helyeken pára, alacsony rétegfelhő megjelenhet. Csapadék este sem valószínű. A szél mérsékelt marad, különleges esemény nélkül.

Aktuális riasztások

A met.hu veszélyjelzéseinek oldala szerint jelenleg nincs érvényben aktív riasztás a vármegyére vonatkozóan.

(Ez azt jelenti, hogy ugyan nem kizárható helyenkénti kisebb élénkülés vagy felhőmozgás, de országos szintű veszélyes időjárási eseményre – például heves zivatarra, felhőszakadásra – nem számítanak.)

Lássuk, milyen idő lesz holnap járások szerint. Íme a becsült hőmérsékletek:

Járás Reggel (°C) Délután (°C) Este (°C) Miskolci 5 15 7 Ózdi 4 14 6 Encs–Szikszói 5 15 6 Sátoraljaújhelyi 4 13 5 Putnoki 4 14 6 Mezőkövesdi 5 16 7 Kazincbarcikai 5 15 7

(A becslések a vármegye átlagos domborzati viszonyai alapján készültek – helyi mikroklíma, dombvidéki fekvés esetén pár fok eltérés lehetséges.)

Milyen lesz a holnapi időjárás Borsodban? – összegezve:

Holnapra Borsod-Abaúj-Zemplénben egy viszonylag nyugodt, enyhülő nap ígérkezik: a korai órákban még hűvös, majd délutánra 13–16 °C köré melegszik a levegő, este pedig visszaesik 6–8 °C-ra. A felhőzet változó – kezdetben lehet némi pára vagy alacsonyabb felhő, délután általában naposabbá válik az ég –, a csapadék esélye alacsony, a szél mérsékelt marad. Riasztás nincs, tehát különösebb időjárási rizikóra sem kell készülnünk. Összességében tehát nyugodt, őszi hangulatú nap várható – ideális lehet szabadtéri programokra, de a reggeli hűvös miatt réteges öltözködéssel érdemes kezdeni.

