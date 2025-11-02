Meglépte az időjárás: napokon belül fehéredhet a Bükk – de a városokban meglepő fordulat jöhet!

Ahogy közeledik a tél, a borsodi hegyek és városok lakói megszokott izgalommal figyelik az időjárás-előrejelzéseket. Miskolcon és Ózdon az első hó rendszerint később marad meg, de a Bükk hegység csúcsai gyakran már november végén fehérbe borulnak. Idén azonban a helyzet némileg más lehet.

Az első hó már a küszöbön áll, készüljenek az északi térségben élők Forrás: MW

A jelenlegi, közép- és hosszú távú meteorológiai modellek arra utalnak, hogy a tél eleje idén inkább enyhébb lehet, a hideg légtömegek csak időszakosan törhetnek be az északkeleti térségbe. Ez azt jelenti, hogy a következő hetekben érkezhetnek hidegfrontok, de inkább esőre és havas esőre számíthatunk a városokban.