1 órája
Meglépte az időjárás: napokon belül fehéredhet a Bükk – de a városokban meglepő fordulat jöhet!
Mutatjuk, mit jeleznek a modellek, és hogyan befolyásolja a tél alakulását a La Niña. Az ősz lassan télbe fordul, és egyre többen kérdezik: mikor jön az első hó Miskolc, Ózd és a Bükk térségében?
Mindenki arra kíváncsi mikor érkezik az első hó
Forrás: MW
Ahogy közeledik a tél, a borsodi hegyek és városok lakói megszokott izgalommal figyelik az időjárás-előrejelzéseket. Miskolcon és Ózdon az első hó rendszerint később marad meg, de a Bükk hegység csúcsai gyakran már november végén fehérbe borulnak. Idén azonban a helyzet némileg más lehet.
A jelenlegi, közép- és hosszú távú meteorológiai modellek arra utalnak, hogy a tél eleje idén inkább enyhébb lehet, a hideg légtömegek csak időszakosan törhetnek be az északkeleti térségbe. Ez azt jelenti, hogy a következő hetekben érkezhetnek hidegfrontok, de inkább esőre és havas esőre számíthatunk a városokban.
Már hozza is La Niña az igazi telet – kiderült, mikortól tombolhat a hó!
A Bükk magasabb pontjain azonban már november végén megjelenhet az első hószállingózás, főként Bánkút, Jávorkút és Istállós-kő környékén. Itt a hőmérséklet gyakran 4–6 fokkal alacsonyabb, így hamarabb kialakulnak a havazáshoz szükséges feltételek.
Mit mond erről a szakértő?
Korábban Dr. Rázsi András meteorológus úgy fogalmazott:
A La Niña tényleges befolyásoló tényező, és az átlagosnál szárazabb és enyhébb hideg évszakot szokása előjelezni, de az előrejelzés hosszútávra ettől sokkal komplexebb folyamat, így nem is szívesen bocsátkoznék ettől több részletbe.
Majd hozzátette:
Az idei tél nagyobb valószínűséggel lesz enyhébb és szárazabb, mint az ilyenkor szokásos átlag, de itt valószínűségekről lehet csak szó – szemben a rövid távú előrejelzéssel.
Ez tehát nem azt jelenti, hogy nem lesz hó, hanem azt, hogy rövidebb és ritkább havazási időszakokra számíthatunk.
Mikor jöhet az első hó a térségben?
- Bükk (800–900 m felett): már november második felében előfordulhat hószállingózás.
- Miskolc és Ózd városi területek: december eleje a valószínűbb első havas eső / gyenge havazás időpontja.
- Tartós hótakaró: a mostani előrejelzések alapján inkább december közepe után várható.
Az idei tél valószínűleg enyhébb indulású lesz, de a Bükk magasabb részein már november végén láthatjuk az első hópelyheket. Miskolcon és Ózdon inkább december elején lehet esély az első igazi téli hangulatra, igaz, kezdetben csak átmeneti formában
Forrás: Open AI
Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.
A régiek ennyiből tudták, mikor jön az első hó! Ha meglátod a jeleket, készítsd a seprűt, lapátot!
Az avasi Spar új szintre lépett – belestünk a sorok közé, tényleg elképedtünk! - fotók és videó
Borsodi rémtörténetek helyszínei, mégis egyre többen akarják saját szemükkel látni
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!