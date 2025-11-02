november 2., vasárnap

Achilles névnap

+17
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Első hó

1 órája

Meglépte az időjárás: napokon belül fehéredhet a Bükk – de a városokban meglepő fordulat jöhet!

Címkék#előrejelzés#bükk hegység#meteorológus#első hó#időjárás#Miskolc

Mutatjuk, mit jeleznek a modellek, és hogyan befolyásolja a tél alakulását a La Niña. Az ősz lassan télbe fordul, és egyre többen kérdezik: mikor jön az első hó Miskolc, Ózd és a Bükk térségében?

Boon.hu
Meglépte az időjárás: napokon belül fehéredhet a Bükk – de a városokban meglepő fordulat jöhet!

Mindenki arra kíváncsi mikor érkezik az első hó

Forrás: MW

Ahogy közeledik a tél, a borsodi hegyek és városok lakói megszokott izgalommal figyelik az időjárás-előrejelzéseket. Miskolcon és Ózdon az első hó rendszerint később marad meg, de a Bükk hegység csúcsai gyakran már november végén fehérbe borulnak. Idén azonban a helyzet némileg más lehet.

első hó
Az első hó már a küszöbön áll, készüljenek az északi térségben élők Forrás:  MW

A jelenlegi, közép- és hosszú távú meteorológiai modellek arra utalnak, hogy a tél eleje idén inkább enyhébb lehet, a hideg légtömegek csak időszakosan törhetnek be az északkeleti térségbe. Ez azt jelenti, hogy a következő hetekben érkezhetnek hidegfrontok, de inkább esőre és havas esőre számíthatunk a városokban.

A Bükk magasabb pontjain azonban már november végén megjelenhet az első hószállingózás, főként Bánkút, Jávorkút és Istállós-kő környékén. Itt a hőmérséklet gyakran 4–6 fokkal alacsonyabb, így hamarabb kialakulnak a havazáshoz szükséges feltételek.

Mit mond erről a szakértő?

Korábban Dr. Rázsi András meteorológus úgy fogalmazott:

A La Niña tényleges befolyásoló tényező, és az átlagosnál szárazabb és enyhébb hideg évszakot szokása előjelezni, de az előrejelzés hosszútávra ettől sokkal komplexebb folyamat, így nem is szívesen bocsátkoznék ettől több részletbe.

Majd hozzátette:

Az idei tél nagyobb valószínűséggel lesz enyhébb és szárazabb, mint az ilyenkor szokásos átlag, de itt valószínűségekről lehet csak szó – szemben a rövid távú előrejelzéssel.

Ez tehát nem azt jelenti, hogy nem lesz hó, hanem azt, hogy rövidebb és ritkább havazási időszakokra számíthatunk.

Mikor jöhet az első hó a térségben?

  • Bükk (800–900 m felett): már november második felében előfordulhat hószállingózás.
  • Miskolc és Ózd városi területek: december eleje a valószínűbb első havas eső / gyenge havazás időpontja.
  • Tartós hótakaró: a mostani előrejelzések alapján inkább december közepe után várható.
    Az idei tél valószínűleg enyhébb indulású lesz, de a Bükk magasabb részein már november végén láthatjuk az első hópelyheket. Miskolcon és Ózdon inkább december elején lehet esély az első igazi téli hangulatra, igaz, kezdetben csak átmeneti formában

Forrás: Open AI

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu