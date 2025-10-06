1 órája
Záporokkal indul a hét első napja - videóval!
Egy gyenge hidegfront éri el térségünket a hét első napján.
Ködös reggelre ébredünk vármegyénkben hétfőn
Forrás: FB
Fotó: FB
Hétfőn változóan felhős égbolt várható, délelőtt inkább a Dunántúlon, délután főként a keleti országrészben alakulhat ki zápor. Az északnyugati szél sok helyen erősen fújhat. Reggel az északkeleti tájakon köd képződik. A hőmérséklet csúcsértéke 14 fok körül lesz - írja a köpönyeg.hu.
Orvosmeteorológia:
Gyenge hidegfrontra számíthatnak az arra érzékenyek.
Hőmérsékleti rekordok:
minimum: 2013 Nyírlugos, -7.10 °C
maximum: 1935 Szarvas, 32.40 °C
5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra:
(10.06. - 10.10.)
Hétfő: 6, 14 zápor
Kedd: 7, 16 változóan felhős
Szerda: 8, 18 változóan felhős
Csütörtök: 8, 18 zápor
Péntek: 9, 18 változóan felhős
