október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

+12
+5
Időjárás

1 órája

Záporokkal indul a hét első napja - videóval!

Címkék#északkeleti#hidegfront#zápor

Egy gyenge hidegfront éri el térségünket a hét első napján.

Záporokkal indul a hét első napja - videóval!

Ködös reggelre ébredünk vármegyénkben hétfőn

Forrás: FB

Fotó: FB

Hétfőn változóan felhős égbolt várható, délelőtt inkább a Dunántúlon, délután főként a keleti országrészben alakulhat ki zápor. Az északnyugati szél sok helyen erősen fújhat. Reggel az északkeleti tájakon köd képződik. A hőmérséklet csúcsértéke 14 fok körül lesz - írja a köpönyeg.hu.

Orvosmeteorológia: 

Gyenge hidegfrontra számíthatnak az arra érzékenyek.

Hőmérsékleti rekordok:

minimum: 2013 Nyírlugos, -7.10 °C

maximum: 1935 Szarvas, 32.40 °C

5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra:

(10.06. - 10.10.)

Hétfő: 6, 14 zápor

Kedd: 7, 16 változóan felhős

Szerda: 8, 18 változóan felhős

Csütörtök: 8, 18 zápor

Péntek: 9, 18 változóan felhős

