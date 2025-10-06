Záporokkal indul a hét első napja - videóval!

Hétfőn változóan felhős égbolt várható, délelőtt inkább a Dunántúlon, délután főként a keleti országrészben alakulhat ki zápor. Az északnyugati szél sok helyen erősen fújhat. Reggel az északkeleti tájakon köd képződik. A hőmérséklet csúcsértéke 14 fok körül lesz - írja a köpönyeg.hu.

Orvosmeteorológia:

Gyenge hidegfrontra számíthatnak az arra érzékenyek.

Hőmérsékleti rekordok: minimum: 2013 Nyírlugos, -7.10 °C maximum: 1935 Szarvas, 32.40 °C

5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (10.06. - 10.10.) Hétfő: 6, 14 zápor Kedd: 7, 16 változóan felhős Szerda: 8, 18 változóan felhős Csütörtök: 8, 18 zápor Péntek: 9, 18 változóan felhős

