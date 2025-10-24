4 órája
Megállíthatatlan, ami az országra tör!
A hívások folyamatosan érkeznek, péntek kora délutánig már több száz káresetet kellett elhárítaniuk a tűzoltóknak. Mutatjuk a legfrissebb fejleményeket, és azt, hogy mi várható a következő órákban!
Fákat csavart ki, és tetőszerkezetet bontott meg Benjámin
Forrás: MW
Pénteken kora délutánig országosan háromszáz, az erős szél okozta káresetet számoltak fel az ország tűzoltói. A Benjamin-ciklon komoly széllökésekkel halad az országban, sok helyen fákat döntött az utakra, méretes ágakat szakított le, és nem egy esetben épületek tetejét rongálta meg. A Hajdú-Bihar vármegyei Derecskén pedig egy nagyjából kétszáz négyzetméteres rendezvénysátrat kapott fel a szél, a tűzoltók rögzítették az építményt, amelyet azután visszabontanak. A rendezvény nagyjából félezer résztvevőjét biztonságos helyre irányították. A munka folyamatos, a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltók egymás után vonulnak a helyszínekre - olvashatóa Katasztrófavédelem hivatalos oldalán.
