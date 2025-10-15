Kemény mínuszok közelítenek, amit a szél csak durvábbá tesz majd

A hétvégén újabb hidegfront éri el Magyarországot, jelentős lehűlést hozva magával. A szombati nap folyamán erős szél és kisebb záporok is előfordulhatnak. Vasárnap reggelre többfelé fagypont alá csökkenhet a hőmérséklet, egyes fagyzugokban akár -5 °C is lehet. A nappali maximumok 10 és 15 °C között alakulnak. A hidegfront csapadékot nem hoz, de a szél megerősödik, viharos lökések is várhatóak. A hideg idő hétfőn is folytatódik, de a jövő hét közepére ismét enyhülésre számíthatunk.

A hétvégén újabb hidegfront éri el térségünket Fotó: Dinya Magdolna / Forrás: MW

Vasárnap reggelre többfelé fagypont alá csökkenhet a hőmérséklet, különösen az északkeleti és hegyvidéki területeken. Egyes fagyzugokban akár -5 °C-ot is mérhetnek, ezért a kertészeknek és a szabadtéri programokat tervezőknek különösen érdemes figyelniük a hőmérsékletet.