Kemény mínuszok közelítenek, amit a szél csak durvábbá tesz majd

A meteorológusok szerint szombaton már érezteti hatását, amikor a szél megerősödik, és kisebb záporok is előfordulhatnak. A hétvégére újabb hidegfront érkezik Magyarországra, ami jelentős lehűlést hoz magával.

Az hétvégén támadó hidegfront mínuszokkal dönti be az ajtót

Forrás: MW

Fotó: Bús Csaba

A hétvégén újabb hidegfront éri el Magyarországot, jelentős lehűlést hozva magával. A szombati nap folyamán erős szél és kisebb záporok is előfordulhatnak. Vasárnap reggelre többfelé fagypont alá csökkenhet a hőmérséklet, egyes fagyzugokban akár -5 °C is lehet. A nappali maximumok 10 és 15 °C között alakulnak. A hidegfront csapadékot nem hoz, de a szél megerősödik, viharos lökések is várhatóak. A hideg idő hétfőn is folytatódik, de a jövő hét közepére ismét enyhülésre számíthatunk.

újabb hidegfront
A hétvégén újabb hidegfront éri el térségünket Fotó: Dinya Magdolna / Forrás: MW

Vasárnap reggelre többfelé fagypont alá csökkenhet a hőmérséklet, különösen az északkeleti és hegyvidéki területeken. Egyes fagyzugokban akár -5 °C-ot is mérhetnek, ezért a kertészeknek és a szabadtéri programokat tervezőknek különösen érdemes figyelniük a hőmérsékletet.

Újabb hidegfront hozza a mínuszokat

A nappali maximumok szombaton és vasárnap 10–15 °C között alakulnak, ami jelentősen alacsonyabb a megszokottnál. Bár a front csapadékot nem hoz, a szél viharossá fokozódhat, így a szabadtéri tevékenységek során fokozott óvatosság javasolt.

A hideg idő a hétfői nap folytatódik, de a meteorológiai előrejelzések szerint a jövő hét közepére ismét enyhülés várható, és a nappali hőmérsékletek újra közelíthetik a 15–18 °C-ot.

Az időjárási változásokra érzékenyeknek és az utazóknak érdemes előre tervezni, és a reggeli órákban különösen rétegesen öltözködni.

Forrás: koponyeg.hu/idokep/openAI

