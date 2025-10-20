3 órája
Ezt biztos, hogy rengetegen átaludták! Sajnos lecsapott reggel a Borsod megyei faluban, országos hírekben a település!
A hőmérő rejtett rekordokat jelzett, amire évtizedek óta nem volt példa.
Az időjárás változást jelez, de egyelőre marad a csapadékmentes, enyhe nap.
Fotó: Denes Martonfai
A Nyugat-Dunántúlon felhős volt az éjszaka, így ott fagymentes volt az idő. Másutt ugyanakkor derült volt az ég, így a Dunántúl keleti részein és a Dunától keletre szinte mindenütt fagyott. Több helyen, így a Homokhátságon, a Nyírségben és az északi völgyekben is -5 fok alá süllyedt a hőmérséklet, végül Lénárddarócon -7,2, míg Zabarban -7,5 fokig süllyedt a hőmérséklet, Ez utóbbi érték mindössze fél fokkal marad el az 1967-ben ezen a napon Csákváron mért -8,0 foktól - olvasható a Hungaromet facebook oldalán.
