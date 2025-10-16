Óvatosan a frissen bodorított hajcsodákkal pénteken – a viharos szél hamar szétkaphatja

Ha pénteken az északkeleti régióban tartózkodik, ne lepődjön meg, ha szeles környezet fogadja – a kedvezőtlen időjárás mellett (eső, felhőzet) a légmozgás lehet az, ami leginkább megmarad emlékezetében. Az alábbiakban részletesen is megmutatjuk, mire érdemes készülni.

A kedvezőtlen időjárás összekuszálja majd a szép frizurákat pénteken Forrás: MW

Az előrejelzések szerint péntek estére többfelé élénk vagy erős északnyugati szél alakulhat ki, ami sokaknak okozhat kellemetlenséget.

Részletes előrejelzés – 10.17. péntek (Északkeleti térség):

Felhőzet és csapadék:

Az északi és déli irányból is fokozatosan vastagodó felhőzet várható, bár csak helyenként jelentkezhet gyenge eső, leginkább záportípusban.

Hőmérséklet:

A délutáni órákban 16–17 °C körül tetőzik a hőmérséklet a térségben.

Reggel 2–10 °C körül alakulhat, attól függően, hol van ködfolt vagy párásság.

Szél:

Estére főként az északnyugati (ÉNy) szél élénkül meg, több helyen erősebb lökésekkel is számolni lehet. Ez a jelenség sokszor – különösen, ha nyíltabb, szélnek kitett terepen tartózkodunk – hűvösebbnek érzékelteti az időt, mint amit a hőmérő mutat.

Légmozgás / komfortérzet:

Napközben jellemzően gyenge vagy mérsékelt szél várható, de estére erősebb lökések előfordulhatnak.

A fokozódó szél és a felhők együtt olyan érzést kelthetnek, mintha lehűlés közeledne, ezért érdemes réteges öltözködést alkalmazni, és figyelni a váratlan lökéseket.

Tanácsok az olvasónak a kedvezőtlen időjárást illetően

A délutáni órák nagy része viszonylag nyugalmasan alakul, de később a fokozatosan erősödő szél meglepetést okozhat.

Pontról pontra felhősödés, helyenként eső lehetőségével, de ne számítson tartós, intenzív csapadékra, inkább egy-egy gyenge záporra.

Szélérzékenyek, szabadtéren közlekedők számára este lassan átfordulhat kellemetlenebb időbe a helyzet.

Forrás: koponyeg.hu

