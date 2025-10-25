2 órája
Kiszakadunk a ködből? Fordulat jön a borongós napok után: ezt mutatják az adatok!
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye – A hosszan tartó esős és borongós időszak után fellélegezhetünk: holnap a napsütés visszatér a vármegyébe! Bár a reggelek még csípősek lesznek, napközben a hőmérséklet tartósan +10°C fölé kúszik. Részletes előrejelzésünkben mutatjuk, mi várható Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a hét utolsó napján.
Lassan feloszlik a köd vármegyénkben
Október 26-án vasárnap országosan folytatódik az időjárás stabilizálódása. A frontok elvonulása után az ország nagy részén javulnak a látási viszonyok és kevesebb csapadékra számíthatunk, bár délnyugat felől lassan fokozódik a felhőzet. A hajnalok még fagyosak vagy nagyon hidegek lesznek, +2 és +9 Celsius-fok között alakul a minimum-hőmérséklet. Napközben a felmelegedés lendületesebb lesz, az országos maximumok +11 és +17 fok között mozognak majd. A szél nyugati, északnyugati irányba fordul, és időnként megerősödik, különösen a Dunántúlon és az Északi-középhegység egyes részein.
Vármegyei előrejelzés: Napos, de szeles vasárnap Borsodban
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye térségében egy viszonylag száraz, de szeles napra számíthatunk, sok napsütéssel!
|Időszak
|Hőmérséklet (°C)
|Felhőzet és Csapadék
|Szél
|Reggel
|+2 – +5
|Hajnalra szélcsendes részeken helyi pára, köd alakulhat ki, amely délelőtt gyorsan feloszlik.
|Mérsékelt, nyugati szél.
|Délután
|+12 – +15
|Részben napos idő várható, változó felhőzettel. Csapadék esélye minimális (kb. 5-10\%).
|Nyugatira, északnyugatira forduló élénk szél, helyenként erős lökésekkel a hegyekben.
|Este
|+8 – +4
|Egyre nagyobb területen megnő a felhőzet, de csapadék nem valószínű. Gyorsan lehűlő levegő.
|Gyengülő szélmozgás.
Aktuális riasztások: Nincs érvényben figyelmeztetés
A HungaroMet Zrt. legfrissebb veszélyjelzési adatai szerint nincs érvényben Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyére vonatkozó figyelmeztető előrejelzés vagy riasztás a következő napra (sem erős szélre, sem jelentős csapadékra vonatkozóan). A nyugatias szél azonban a vármegye északi, dombosabb területein továbbra is élénk lehet, ezért a kinti programokat tervezők készüljenek erre.
Hőmérsékletek járásonként
A hőmérsékleti adatok a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei járásokra vonatkoznak, Celsius-fokban megadva.
|Járás
|Reggel (°C)
|Délután (°C)
|Este (°C)
|Abaúji
|+2
|+13
|+6
|Cigándi
|+3
|+14
|+7
|Edelényi
|+3
|+13
|+6
|Encsi
|+2
|+12
|+5
|Gönci
|+2
|+11
|+5
|Kazincbarcikai
|+4
|+14
|+7
|Mezőcsáti
|+5
|+15
|+8
|Mezőkövesdi
|+5
|+15
|+8
|Miskolci
|+4
|+14
|+7
|Ózdi
|+3
|+12
|+5
|Sárospataki
|+3
|+13
|+6
|Sátoraljaújhelyi
|+2
|+12
|+5
|Szerencsi
|+4
|+14
|+7
|Szikszói
|+3
|+13
|+6
|Tiszaújvárosi
|+5
|+15
|+8
|Tokaji
|+4
|+14
|+7
Összegzés: Tavaszias ígéret a hétvégére
A borongós ősz után végre egy napos, szeles, tavaszias nap ígérkezik Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. Bár a reggel igencsak hűvös lesz, napközben a hőmérő +15 fokig is emelkedhet, ami ideális a szabadban töltött időhöz. A szél azonban még érezteti hatását, így ne feledkezzünk meg a szélálló ruházatról!
