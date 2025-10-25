Kiszakadunk a ködből? Fordulat jön a borongós napok után: ezt mutatják az adatok!

Október 26-án vasárnap országosan folytatódik az időjárás stabilizálódása. A frontok elvonulása után az ország nagy részén javulnak a látási viszonyok és kevesebb csapadékra számíthatunk, bár délnyugat felől lassan fokozódik a felhőzet. A hajnalok még fagyosak vagy nagyon hidegek lesznek, +2 és +9 Celsius-fok között alakul a minimum-hőmérséklet. Napközben a felmelegedés lendületesebb lesz, az országos maximumok +11 és +17 fok között mozognak majd. A szél nyugati, északnyugati irányba fordul, és időnként megerősödik, különösen a Dunántúlon és az Északi-középhegység egyes részein.

Vármegyei előrejelzés: Napos, de szeles vasárnap Borsodban

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye térségében egy viszonylag száraz, de szeles napra számíthatunk, sok napsütéssel!

Időszak Hőmérséklet (°C) Felhőzet és Csapadék Szél Reggel +2 – +5 Hajnalra szélcsendes részeken helyi pára, köd alakulhat ki, amely délelőtt gyorsan feloszlik. Mérsékelt, nyugati szél. Délután +12 – +15 Részben napos idő várható, változó felhőzettel. Csapadék esélye minimális (kb. 5-10\%). Nyugatira, északnyugatira forduló élénk szél, helyenként erős lökésekkel a hegyekben. Este +8 – +4 Egyre nagyobb területen megnő a felhőzet, de csapadék nem valószínű. Gyorsan lehűlő levegő. Gyengülő szélmozgás.

Aktuális riasztások: Nincs érvényben figyelmeztetés

A HungaroMet Zrt. legfrissebb veszélyjelzési adatai szerint nincs érvényben Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyére vonatkozó figyelmeztető előrejelzés vagy riasztás a következő napra (sem erős szélre, sem jelentős csapadékra vonatkozóan). A nyugatias szél azonban a vármegye északi, dombosabb területein továbbra is élénk lehet, ezért a kinti programokat tervezők készüljenek erre.

Hőmérsékletek járásonként

A hőmérsékleti adatok a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei járásokra vonatkoznak, Celsius-fokban megadva.

Járás Reggel (°C) Délután (°C) Este (°C) Abaúji +2 +13 +6 Cigándi +3 +14 +7 Edelényi +3 +13 +6 Encsi +2 +12 +5 Gönci +2 +11 +5 Kazincbarcikai +4 +14 +7 Mezőcsáti +5 +15 +8 Mezőkövesdi +5 +15 +8 Miskolci +4 +14 +7 Ózdi +3 +12 +5 Sárospataki +3 +13 +6 Sátoraljaújhelyi +2 +12 +5 Szerencsi +4 +14 +7 Szikszói +3 +13 +6 Tiszaújvárosi +5 +15 +8 Tokaji +4 +14 +7

Összegzés: Tavaszias ígéret a hétvégére

A borongós ősz után végre egy napos, szeles, tavaszias nap ígérkezik Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. Bár a reggel igencsak hűvös lesz, napközben a hőmérő +15 fokig is emelkedhet, ami ideális a szabadban töltött időhöz. A szél azonban még érezteti hatását, így ne feledkezzünk meg a szélálló ruházatról!