2 órája

Kiszakadunk a ködből? Fordulat jön a borongós napok után: ezt mutatják az adatok!

Címkék#szél#csapadék#időjárás#nap

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye – A hosszan tartó esős és borongós időszak után fellélegezhetünk: holnap a napsütés visszatér a vármegyébe! Bár a reggelek még csípősek lesznek, napközben a hőmérséklet tartósan +10°C fölé kúszik. Részletes előrejelzésünkben mutatjuk, mi várható Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a hét utolsó napján.

Kiszakadunk a ködből? Fordulat jön a borongós napok után: ezt mutatják az adatok!

Lassan feloszlik a köd vármegyénkben

Forrás: MW

Október 26-án vasárnap országosan folytatódik az időjárás stabilizálódása. A frontok elvonulása után az ország nagy részén javulnak a látási viszonyok és kevesebb csapadékra számíthatunk, bár délnyugat felől lassan fokozódik a felhőzet. A hajnalok még fagyosak vagy nagyon hidegek lesznek, +2 és +9 Celsius-fok között alakul a minimum-hőmérséklet. Napközben a felmelegedés lendületesebb lesz, az országos maximumok +11 és +17 fok között mozognak majd. A szél nyugati, északnyugati irányba fordul, és időnként megerősödik, különösen a Dunántúlon és az Északi-középhegység egyes részein.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Vármegyei előrejelzés: Napos, de szeles vasárnap Borsodban

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye térségében egy viszonylag száraz, de szeles napra számíthatunk, sok napsütéssel!

IdőszakHőmérséklet (°C)Felhőzet és CsapadékSzél
Reggel+2 – +5Hajnalra szélcsendes részeken helyi pára, köd alakulhat ki, amely délelőtt gyorsan feloszlik.Mérsékelt, nyugati szél.
Délután+12 – +15Részben napos idő várható, változó felhőzettel. Csapadék esélye minimális (kb. 5-10\%).Nyugatira, északnyugatira forduló élénk szél, helyenként erős lökésekkel a hegyekben.
Este+8 – +4Egyre nagyobb területen megnő a felhőzet, de csapadék nem valószínű. Gyorsan lehűlő levegő.Gyengülő szélmozgás.

Aktuális riasztások: Nincs érvényben figyelmeztetés

A HungaroMet Zrt. legfrissebb veszélyjelzési adatai szerint nincs érvényben Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyére vonatkozó figyelmeztető előrejelzés vagy riasztás a következő napra (sem erős szélre, sem jelentős csapadékra vonatkozóan). A nyugatias szél azonban a vármegye északi, dombosabb területein továbbra is élénk lehet, ezért a kinti programokat tervezők készüljenek erre.

Hőmérsékletek járásonként

A hőmérsékleti adatok a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei járásokra vonatkoznak, Celsius-fokban megadva.

JárásReggel (°C)Délután (°C)Este (°C)
Abaúji+2+13+6
Cigándi+3+14+7
Edelényi+3+13+6
Encsi+2+12+5
Gönci+2+11+5
Kazincbarcikai+4+14+7
Mezőcsáti+5+15+8
Mezőkövesdi+5+15+8
Miskolci+4+14+7
Ózdi+3+12+5
Sárospataki+3+13+6
Sátoraljaújhelyi+2+12+5
Szerencsi+4+14+7
Szikszói+3+13+6
Tiszaújvárosi+5+15+8
Tokaji+4+14+7

Összegzés: Tavaszias ígéret a hétvégére

A borongós ősz után végre egy napos, szeles, tavaszias nap ígérkezik Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. Bár a reggel igencsak hűvös lesz, napközben a hőmérő +15 fokig is emelkedhet, ami ideális a szabadban töltött időhöz. A szél azonban még érezteti hatását, így ne feledkezzünk meg a szélálló ruházatról!

 

