Országos előrejelzés: szerda reggeltől szerda éjfélig - videóval!

A meglévő felhőzet gomolyosodik, másutt gomolyfelhők képződnek, emellett többórás napsütés várható. Csapadék nem valószínű. Az északnyugati, északi szél nagy területen lesz élénk, főként az ország keleti harmadában olykor erős. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 20 fok között várható - olvasható a HungaroMet hivatalos oldalán.

Kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség nem várható.

