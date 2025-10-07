Időjárás
3 órája
Országos előrejelzés: szerda reggeltől szerda éjfélig - videóval!
Gomolyfelhők érkeznek szerdán.
Gomolyfelhők érkeznek szerdán
Forrás: FB
Fotó: FB
A meglévő felhőzet gomolyosodik, másutt gomolyfelhők képződnek, emellett többórás napsütés várható. Csapadék nem valószínű. Az északnyugati, északi szél nagy területen lesz élénk, főként az ország keleti harmadában olykor erős. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 20 fok között várható - olvasható a HungaroMet hivatalos oldalán.
Kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség nem várható.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Civil udvar
5 órája
Már tudjuk, mit terveznek a diósgyőri várral - fotókkal, videóval
Ezt ne hagyja ki!Vízszolgáltatás
9 órája
„Majd kifizetem, ha megkaptam a fizetést” – találgatnak a miskolciak a friss vízszámláról, reagált a szolgáltató
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre