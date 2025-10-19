Ekkora hőingást ritkán látni októberben! A holnapi időjárás meglepetést tartogat

Bár október 20-án, hétfőn nem várható extrém hideg vagy hőség, a hőmérsékleti rekordok emlékeztetnek, hogy ilyenkor bármi megtörténhet. Míg 1967-ben ezen a napon Csákváron mínusz 8 fokot mértek, 2023-ban Tiszaalpáron 30,3 fokos hőséget. Idén ugyan nem lesznek új rekordok, de a változékonyság és a fokozatosan érkező felhőzet miatt izgalmas időjárás vár ránk. Az égbolt egyre szürkébbé válik, a szél feltámad, de esernyőre még nem lesz szükség.

Az őszi időjárás két arca: reggel befagyott szélvédő, de napközben már gyönyörű napsütéses idő

Fotó: GE

Ilyen lesz az időjárás a hét első napján

Hétfőn délnyugat és nyugat felől fokozatosan vastagodó fátyol- és rétegfelhőzetet érkezik. Bár a nap eleje még több helyen derült lehet, délutánra a Nap már csak ritkán bukkan elő. Csapadékra azonban még nem kell számítani. A délkeleti szél megélénkül, helyenként kifejezetten erős lesz, de viharos lökések nem várhatók. A hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. Kellemes, enyhe őszi napra készülhetünk.

Fronthatás nélkül, de hangulatváltással

A frontérzékenyek most fellélegezhetnek, mert hétfőn nem várható fronthatás, így fejfájás, migrén vagy vérnyomás-ingadozás sem fenyegeti őket. Ugyanakkor a fokozatosan borongóbb ég és a szél miatt a hangulat kissé nyomottabb lehet. A klasszikus őszi hétfő érzésre minden esély megvan.

