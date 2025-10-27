26 perce
Visszatér a szél és a hideg! Ezt hozza a kedd Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyének
A keddi napra visszatér a szeles, felhős idő.
Kedden visszatér a hideg vármegyénkbe
Forrás: MW
A legfrissebb meteorológiai előrejelzések szerint az országban a változékony, kora őszi időjárás folytatódik. október 28-án kedden.Az ország északi és keleti részén a nap első felében még viszonylag kevés napsütés várható, de délutántól megvastagszik a felhőzet. Csapadék főként futó záporok formájában jelentkezhet, leginkább a Dunántúlon. A hőmérséklet országszerte +11 és +17 Celsius-fok között alakul, a szél pedig a nyugati, északnyugati területeken erős, helyenként viharos lökésekkel is járhat.
Vármegyei előrejelzés: Változó felhőzet és erős szél Borsodban
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a nap a felhőzet és a szél jegyében telik majd. Csapadék legfeljebb gyenge zápor formájában fordulhat elő.
|Időszak
|Hőmérséklet (°C)
|Felhőzet és Csapadék
|Szél
|Reggel
|+6 – +8
|Erősen felhős, borongós, de viszonylag enyhe reggel. Csapadék minimális esélye ($10-20\%$).
|Mérsékelt, nyugati szél.
|Délután
|+10 – +12
|Változó felhőzet. Rövid időszakokra a nap is előbukkanhat, de az ég alapvetően borult marad. Gyenge eső, zápor lokálisan előfordulhat.
|Nyugatira, északnyugatira forduló élénk szél, helyenként erős lökésekkel.
|Este
|+8 – +6
|Megmarad a borult ég. További csapadékra nem kell számítani.
|Fokozatosan gyengülő szél.
Aktuális riasztások: Nincs érvényben figyelmeztetés
A HungaroMet aktuális veszélyjelzése szerint Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyére vonatkozóan nincs érvényben semmilyen elsőfokú (sárga kódos) vagy magasabb riasztás (sem szél, sem csapadék, sem más jelenség miatt). Ennek ellenére az élénk, időnként erős széllökésekre érdemes felkészülni, különösen a hegyvidéki és dombos területeken, ahol a szél ereje felerősödhet.
Hőmérsékletek járásonként
A hőmérsékleti adatok a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei járásokra vonatkoznak, Celsius-fokban megadva.
|Járás
|Reggel (°C)
|Délután (°C)
|Este (°C)
|Abaúji
|+7
|+11
|+7
|Cigándi
|+7
|+12
|+8
|Edelényi
|+6
|+11
|+6
|Encsi
|+6
|+10
|+6
|Gönci
|+6
|+10
|+5
|Kazincbarcikai
|+6
|+11
|+6
|Mezőcsáti
|+8
|+13
|+8
|Mezőkövesdi
|+8
|+13
|+8
|Miskolci
|+7
|+12
|+7
|Ózdi
|+5
|+10
|+5
|Sárospataki
|+7
|+12
|+7
|Sátoraljaújhelyi
|+6
|+11
|+6
|Szerencsi
|+7
|+12
|+7
|Szikszói
|+7
|+12
|+7
|Tiszaújvárosi
|+8
|+13
|+8
|Tokaji
|+7
|+12
|+7
Összegzés: Erős szél a mindennapokban
Október 28-án kedden szeles és borongós hangulatot hoz Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyébe az időjárás. Bár jelentős csapadékra nem kell számítanunk, a 10-12 fok körüli hőmérséklet és az élénk, nyugati szél miatt az érzet jóval hidegebb lehet. Érdemes a reggeli indulásnál rétegesen öltözködni és felkészülni a szélre, de egy naposabb, melegebb időszak már ígéretesen közeledik a hét második felében!
