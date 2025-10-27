Visszatér a szél és a hideg! Ezt hozza a kedd Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyének

A legfrissebb meteorológiai előrejelzések szerint az országban a változékony, kora őszi időjárás folytatódik. október 28-án kedden.Az ország északi és keleti részén a nap első felében még viszonylag kevés napsütés várható, de délutántól megvastagszik a felhőzet. Csapadék főként futó záporok formájában jelentkezhet, leginkább a Dunántúlon. A hőmérséklet országszerte +11 és +17 Celsius-fok között alakul, a szél pedig a nyugati, északnyugati területeken erős, helyenként viharos lökésekkel is járhat.

Vármegyei előrejelzés: Változó felhőzet és erős szél Borsodban

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a nap a felhőzet és a szél jegyében telik majd. Csapadék legfeljebb gyenge zápor formájában fordulhat elő.

Időszak Hőmérséklet (°C) Felhőzet és Csapadék Szél Reggel +6 – +8 Erősen felhős, borongós, de viszonylag enyhe reggel. Csapadék minimális esélye ($10-20\%$). Mérsékelt, nyugati szél. Délután +10 – +12 Változó felhőzet. Rövid időszakokra a nap is előbukkanhat, de az ég alapvetően borult marad. Gyenge eső, zápor lokálisan előfordulhat. Nyugatira, északnyugatira forduló élénk szél, helyenként erős lökésekkel. Este +8 – +6 Megmarad a borult ég. További csapadékra nem kell számítani. Fokozatosan gyengülő szél.

Aktuális riasztások: Nincs érvényben figyelmeztetés

A HungaroMet aktuális veszélyjelzése szerint Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyére vonatkozóan nincs érvényben semmilyen elsőfokú (sárga kódos) vagy magasabb riasztás (sem szél, sem csapadék, sem más jelenség miatt). Ennek ellenére az élénk, időnként erős széllökésekre érdemes felkészülni, különösen a hegyvidéki és dombos területeken, ahol a szél ereje felerősödhet.

Hőmérsékletek járásonként

A hőmérsékleti adatok a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei járásokra vonatkoznak, Celsius-fokban megadva.

Járás Reggel (°C) Délután (°C) Este (°C) Abaúji +7 +11 +7 Cigándi +7 +12 +8 Edelényi +6 +11 +6 Encsi +6 +10 +6 Gönci +6 +10 +5 Kazincbarcikai +6 +11 +6 Mezőcsáti +8 +13 +8 Mezőkövesdi +8 +13 +8 Miskolci +7 +12 +7 Ózdi +5 +10 +5 Sárospataki +7 +12 +7 Sátoraljaújhelyi +6 +11 +6 Szerencsi +7 +12 +7 Szikszói +7 +12 +7 Tiszaújvárosi +8 +13 +8 Tokaji +7 +12 +7

Összegzés: Erős szél a mindennapokban

Október 28-án kedden szeles és borongós hangulatot hoz Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyébe az időjárás. Bár jelentős csapadékra nem kell számítanunk, a 10-12 fok körüli hőmérséklet és az élénk, nyugati szél miatt az érzet jóval hidegebb lehet. Érdemes a reggeli indulásnál rétegesen öltözködni és felkészülni a szélre, de egy naposabb, melegebb időszak már ígéretesen közeledik a hét második felében!