1 órája

Visszatér a szél és a hideg! Ezt hozza a kedd Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyének

A keddi napra visszatér a szeles, felhős idő.

Kedden visszatér a hideg vármegyénkbe

Forrás: MW

A legfrissebb meteorológiai előrejelzések szerint az országban a változékony, kora őszi időjárás folytatódik. október 28-án kedden.Az ország északi és keleti részén a nap első felében még viszonylag kevés napsütés várható, de délutántól megvastagszik a felhőzet. Csapadék főként futó záporok formájában jelentkezhet, leginkább a Dunántúlon. A hőmérséklet országszerte +11 és +17 Celsius-fok között alakul, a szél pedig a nyugati, északnyugati területeken erős, helyenként viharos lökésekkel is járhat.

Vármegyei előrejelzés: Változó felhőzet és erős szél Borsodban

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a nap a felhőzet és a szél jegyében telik majd. Csapadék legfeljebb gyenge zápor formájában fordulhat elő.

IdőszakHőmérséklet (°C)Felhőzet és CsapadékSzél
Reggel+6 – +8Erősen felhős, borongós, de viszonylag enyhe reggel. Csapadék minimális esélye ($10-20\%$).Mérsékelt, nyugati szél.
Délután+10 – +12Változó felhőzet. Rövid időszakokra a nap is előbukkanhat, de az ég alapvetően borult marad. Gyenge eső, zápor lokálisan előfordulhat.Nyugatira, északnyugatira forduló élénk szél, helyenként erős lökésekkel.
Este+8 – +6Megmarad a borult ég. További csapadékra nem kell számítani.Fokozatosan gyengülő szél.

Aktuális riasztások: Nincs érvényben figyelmeztetés

A HungaroMet aktuális veszélyjelzése szerint Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyére vonatkozóan nincs érvényben semmilyen elsőfokú (sárga kódos) vagy magasabb riasztás (sem szél, sem csapadék, sem más jelenség miatt). Ennek ellenére az élénk, időnként erős széllökésekre érdemes felkészülni, különösen a hegyvidéki és dombos területeken, ahol a szél ereje felerősödhet.

Hőmérsékletek járásonként

A hőmérsékleti adatok a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei járásokra vonatkoznak, Celsius-fokban megadva.

JárásReggel (°C)Délután (°C)Este (°C)
Abaúji+7+11+7
Cigándi+7+12+8
Edelényi+6+11+6
Encsi+6+10+6
Gönci+6+10+5
Kazincbarcikai+6+11+6
Mezőcsáti+8+13+8
Mezőkövesdi+8+13+8
Miskolci+7+12+7
Ózdi+5+10+5
Sárospataki+7+12+7
Sátoraljaújhelyi+6+11+6
Szerencsi+7+12+7
Szikszói+7+12+7
Tiszaújvárosi+8+13+8
Tokaji+7+12+7

Összegzés: Erős szél a mindennapokban

Október 28-án kedden szeles és borongós hangulatot hoz Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyébe az időjárás. Bár jelentős csapadékra nem kell számítanunk, a 10-12 fok körüli hőmérséklet és az élénk, nyugati szél miatt az érzet jóval hidegebb lehet. Érdemes a reggeli indulásnál rétegesen öltözködni és felkészülni a szélre, de egy naposabb, melegebb időszak már ígéretesen közeledik a hét második felében!

 

