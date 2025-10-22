1 órája
Borongós reggel, napsütéses délután – változékony idő október 23-án Borsodban
Október 23-án változékony, de alapvetően kellemes őszi idő várható Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. A reggeli borongós, párás időjárás után délután már több órára kisüthet a nap, így ideális körülmények alakulnak ki a szabadtéri programokhoz.
Nemzeti ünnepünk napján eleinte változóan felhős idő várható, helyenként záporokkal. Késő délutántól, estétől egy markáns hidegfront érkezik, amely sokfelé hoz (akár kiadós) esőt, záport, sőt beágyazott zivatarokat is. Napközben a déli, estétől az északnyugati szél erősödik meg, helyenként viharossá fokozódhat. A front előtt még 22 fokig melegszik a levegő - írja a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzésében.
Ilyen lesz a holnapi időjárás Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében
Reggel: A reggeli órákban borongós, párás idő lesz jellemző. A hőmérséklet 4–7 °C között alakul. A hegyvidéki területeken akár 2–3 °C-ra is lehűlhet a levegő. A szél gyenge lesz, de délelőttől fokozatosan megélénkülhet.
Délután: A felhőzet fokozatosan felszakadozik, és többfelé kisüt a nap. A hőmérséklet 14–17 °C között alakul. A délies szél élénk lökésekkel jelentkezhet, de csapadék nem várható. Ez kedvező időt biztosít szabadtéri programokhoz.
Este: Este ismét felhősebbé válik az ég, és a hőmérséklet 6–9 °C közé csökken. A szél csendesedik, de a Sajó-völgyben és az Aggteleki-karszt környékén még előfordulhat enyhe légmozgás. Köd- és párafoltokra ismét számítani kell az éjszaka folyamán.
Aktuális riasztások
A legfrissebb információk szerint nincs érvényben semmilyen meteorológiai figyelmeztetés Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyére. Az időjárás nem indokolja a fokozott elővigyázatosságot.
Járások szerinti előrejelzés
|Járás
|Reggel (°C)
|Délután (°C)
|Este (°C)
|Miskolci
|6
|16
|8
|Ózdi
|4
|15
|7
|Szerencsi
|5
|16
|8
|Mezőkövesdi
|5
|15
|7
|Sárospataki
|4
|14
|7
|Gönci
|3
|13
|6
|Tiszaújvárosi
|6
|17
|9
Összegezve Október 23-án Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében igazi őszi időjárásra számíthatunk. A reggeli borongós, párás idő után a délután folyamán kisüt a nap, és enyhe, de szeles idő lesz jellemző.
Este ismét borongósabbá válik az ég, és a hőmérséklet csökkenésével párásodásra is lehet számítani. A változékony idő remek alkalmat ad szabadtéri programokhoz, de érdemes rétegesen öltözködni, hogy a nap folyamán bekövetkező hőmérséklet-változásoknak megfelelően kényelmesen érezzük magunkat.
