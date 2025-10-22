október 22., szerda

Előd névnap

12°
+8
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás-előrejelzés

1 órája

Borongós reggel, napsütéses délután – változékony idő október 23-án Borsodban

Címkék#előrejelzés#időjárás Borsod-Abaúj-Zemplén megyében#időjárás előrejelés#október 23.#időjárás

Október 23-án változékony, de alapvetően kellemes őszi idő várható Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. A reggeli borongós, párás időjárás után délután már több órára kisüthet a nap, így ideális körülmények alakulnak ki a szabadtéri programokhoz.

Nemzeti ünnepünk napján eleinte változóan felhős idő várható, helyenként záporokkal. Késő délutántól, estétől egy markáns hidegfront érkezik, amely sokfelé hoz (akár kiadós) esőt, záport, sőt beágyazott zivatarokat is. Napközben a déli, estétől az északnyugati szél erősödik meg, helyenként viharossá fokozódhat. A front előtt még 22 fokig melegszik a levegő - írja a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzésében.

Változékony időjárás várható csütörtökön Borsodban
Változékony időjárás várható, reggel köddel és délutáni napsütéssel Borsodban.
Fotó: Cseh Gábor/ MW

Ilyen lesz a holnapi időjárás Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében

Reggel: A reggeli órákban borongós, párás idő lesz jellemző. A hőmérséklet 4–7 °C között alakul. A hegyvidéki területeken akár 2–3 °C-ra is lehűlhet a levegő. A szél gyenge lesz, de délelőttől fokozatosan megélénkülhet.

Délután: A felhőzet fokozatosan felszakadozik, és többfelé kisüt a nap. A hőmérséklet 14–17 °C között alakul. A délies szél élénk lökésekkel jelentkezhet, de csapadék nem várható. Ez kedvező időt biztosít szabadtéri programokhoz.

Este: Este ismét felhősebbé válik az ég, és a hőmérséklet 6–9 °C közé csökken. A szél csendesedik, de a Sajó-völgyben és az Aggteleki-karszt környékén még előfordulhat enyhe légmozgás. Köd- és párafoltokra ismét számítani kell az éjszaka folyamán.

Aktuális riasztások

A legfrissebb információk szerint nincs érvényben semmilyen meteorológiai figyelmeztetés Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyére. Az időjárás nem indokolja a fokozott elővigyázatosságot.

Járások szerinti előrejelzés

JárásReggel (°C)Délután (°C)Este (°C)
Miskolci6168
Ózdi4157
Szerencsi5168
Mezőkövesdi5157
Sárospataki4147
Gönci3136
Tiszaújvárosi6179


Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Összegezve Október 23-án Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében igazi őszi időjárásra számíthatunk. A reggeli borongós, párás idő után a délután folyamán kisüt a nap, és enyhe, de szeles idő lesz jellemző. 

Este ismét borongósabbá válik az ég, és a hőmérséklet csökkenésével párásodásra is lehet számítani. A változékony idő remek alkalmat ad szabadtéri programokhoz, de érdemes rétegesen öltözködni, hogy a nap folyamán bekövetkező hőmérséklet-változásoknak megfelelően kényelmesen érezzük magunkat.

További hírek között böngészhet portálunkon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu