Borongós reggel, napsütéses délután – változékony idő október 23-án Borsodban

Nemzeti ünnepünk napján eleinte változóan felhős idő várható, helyenként záporokkal. Késő délutántól, estétől egy markáns hidegfront érkezik, amely sokfelé hoz (akár kiadós) esőt, záport, sőt beágyazott zivatarokat is. Napközben a déli, estétől az északnyugati szél erősödik meg, helyenként viharossá fokozódhat. A front előtt még 22 fokig melegszik a levegő - írja a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzésében.

Változékony időjárás várható, reggel köddel és délutáni napsütéssel Borsodban.

Fotó: Cseh Gábor/ MW

Ilyen lesz a holnapi időjárás Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében

Reggel: A reggeli órákban borongós, párás idő lesz jellemző. A hőmérséklet 4–7 °C között alakul. A hegyvidéki területeken akár 2–3 °C-ra is lehűlhet a levegő. A szél gyenge lesz, de délelőttől fokozatosan megélénkülhet.

Délután: A felhőzet fokozatosan felszakadozik, és többfelé kisüt a nap. A hőmérséklet 14–17 °C között alakul. A délies szél élénk lökésekkel jelentkezhet, de csapadék nem várható. Ez kedvező időt biztosít szabadtéri programokhoz.

Este: Este ismét felhősebbé válik az ég, és a hőmérséklet 6–9 °C közé csökken. A szél csendesedik, de a Sajó-völgyben és az Aggteleki-karszt környékén még előfordulhat enyhe légmozgás. Köd- és párafoltokra ismét számítani kell az éjszaka folyamán.

Aktuális riasztások

A legfrissebb információk szerint nincs érvényben semmilyen meteorológiai figyelmeztetés Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyére. Az időjárás nem indokolja a fokozott elővigyázatosságot.

Járások szerinti előrejelzés

Járás Reggel (°C) Délután (°C) Este (°C) Miskolci 6 16 8 Ózdi 4 15 7 Szerencsi 5 16 8 Mezőkövesdi 5 15 7 Sárospataki 4 14 7 Gönci 3 13 6 Tiszaújvárosi 6 17 9



Összegezve Október 23-án Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében igazi őszi időjárásra számíthatunk. A reggeli borongós, párás idő után a délután folyamán kisüt a nap, és enyhe, de szeles idő lesz jellemző.

Este ismét borongósabbá válik az ég, és a hőmérséklet csökkenésével párásodásra is lehet számítani. A változékony idő remek alkalmat ad szabadtéri programokhoz, de érdemes rétegesen öltözködni, hogy a nap folyamán bekövetkező hőmérséklet-változásoknak megfelelően kényelmesen érezzük magunkat.

