Őszi széllel, meleg napsütéssel készüljenek Borsodban pénteken
A következő 24 órában változékony, de viszonylag barátságos idő várható a megyénkben – melegszik a levegő, de a felhők és a szél sem tétlenkednek. Nézzük, mit hoz a péntek országosan és helyben, járásaink szerint időjárás szempontjából.
Pénteken reggelig sokfelé várható kiadós eső, néhol beágyazott zivatar. Napközben aztán ÉNy felől csökken a felhőzet, de ÉK-en és DNy-on akár délután is eshet. Estére derülhet ki az ég. A déli órákig sokfelé lesz viharos az ÉNy-i szél. 11 és 17 fok között alakul a hőmérséklet - írja a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzésében.
Ilyen lesz a holnapi időjárás Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében
Reggel: A megye nagy részén párás, helyenként ködös lehet a levegő, főként a völgyekben. A hőmérséklet 3–6 °C körül alakul. Az égbolt kezdetben erősebben felhős, néhol felszakadozó felhőzet várható. Csapadék reggel nem valószínű. A szél élénk, főként észak-nyugatról fújhat, lökésekben akár 30 km/h-val is jelentkezhet.
Délután: Napközben melegedéssel 14–17 °C-ig emelkedhet a hőmérséklet a megye mérsékelt dombvidékein, míg a medencés, zárt részeken 17–18 °C is elképzelhető. Az égbolt váltottan felhős-napos lesz: dél körül kisüt a nap, de délután ismét több felhő jelenhet meg. Csapadék jelenleg nem mutatósan várható, de egy-két futó zápor nem zárható ki a magasabb dombvidéki részeken. A szél délután is élénk maradhat, főként a hegyvidéki átmeneteknél, lökésekkel 35–40 km/h-val.
Este: Estefelé 7–10 °C köré csökkenhet a hőmérséklet. Az égbolt ismét felhősebb lesz, és a páratartalom emelkedése miatt köd vagy alacsony felhőzet is kialakulhat a mélyebb völgyekben. Csapadék jellemzően nem várható. A szél fokozatosan mérséklődik, de a hegyekben továbbra is lehetnek élénk széllökések.
Aktuális riasztások
A hivatalos HungaroMet Nonprofit Zrt. / Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető oldalán nincs érvényben meteorológiai figyelmeztetés a megyére. Ez azt jelenti, hogy bár élénkebb lehet a szél és változékony az idő, jelenleg nincs fokozott veszélyhelyzet.
Járások szerinti előrejelzés
|Járás
|Reggel (°C)
|Délután (°C)
|Este (°C)
|Miskolci
|5
|17
|9
|Ózdi
|4
|15
|8
|Szerencsi
|4
|16
|8
|Mezőkövesdi
|5
|15
|7
|Sárospataki
|3
|14
|7
|Gönci
|2
|13
|6
|Tiszaújvárosi
|6
|17
|9
Összegezve holnap a megye időjárása igazi „őszi napnak” ígérkezik: hűvös reggel, viszonylag meleg délután és hűvösebb est. A napsütés és a felhőzet váltakozása mellett élénk, néhol erős szél kíséri a napot, ugyanakkor komoly csapadékra nem kell számítani.
Réteges ruházattal, szélálló felsővel már délben is kellemes lehet a séta vagy program, de este hűvösbe fordulhat a helyzet — a lakóhely családbarát, de időnként kissé szeles hangulattal vár.
