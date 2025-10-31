Aki korán kel, más időt lát, mint aki délután indul útnak Borsodban

A köd, illetve rétegfelhőzet feloszlását követően túlnyomóan napos időre van kilátás, északkeleten, illetve az Alpokalján, a Fertő környékén lehet több felhő. Csapadék nem valószínű. A déli szél az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 17 és 22 fok között, északkeleten 17 fok alatt várható – írja a HungaroMet az időjárás holnapi alakulásáról.

Az időjárás holnap hasonlóképpen napsütésben gazdagnak ígérkezik, mint itt. (A kép illusztráció)

Fotó: TAKACS JOCI

Ilyen lesz az időjárás holnap Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében

Reggel: A nap első óráiban a mélyebben fekvő völgyekben párás, ködös lehet a levegő, különösen árnyékos helyeken. A hőmérséklet várhatóan 3–5 °C körül indul, a szél gyenge-mérsékelt marad. Az égbolt eleinte többnyire felhős lehet, de gyorsan csökken a felhőzet, és a nap sugaraival fokozatosan felszáradhat a levegő.

Délután: A délutáni órákra kisüt a nap, a hőmérséklet 15–18 °C köré emelkedik. A felhőzet részben feloszlik, de helyenként maradhatnak gomolyfelhők. A szél élénk lehet, főként a megye északi és magasabb fekvésű térségeiben.

Csapadékra most nem látunk jelentős esélyt.

Este: Az esti órákban a felhők ismét növekedhetnek, főként magasabb szintűek, de csapadék továbbra sem valószínű. A hőmérséklet 8–10 °C-ra hűl le, a szél mérséklődik, a levegő fokozatosan lehűl – érdemes melegebb ruhával készülni.

Milyen idő lesz holnap Borsodban? Így alakulnak a hőmérsékletek a járásokban

Járás Reggel (°C) Délután (°C) Este (°C) Sárospataki járás 4 16 9 Sátoraljaújhelyi járás 3 15 8 Tokaji járás 4 17 9 Bodrogközi járás 5 17 10 Gönci járás 4 16 9 Encsi járás 3 15 8 Edelényi járás 4 16 9 Mezőkövesdi járás 5 18 10 Bélapátfalvai járás 3 15 8 Ózdi járás 4 16 9 Kazincbarcikai járás 4 16 9 Miskolci járás 5 18 10

Összegezve: ilyen lesz a holnapi időjárás a vármegyében

Holnap vármegyénkben egy enyhülő, napos-felhős nap várható: a reggeli párásság után délutánra kisüt a nap, a hőmérséklet a tavaszias hangulat felé tolódik, este pedig hűvösödés következik. Az idő nyugodtnak ígérkezik, különösebb időjárási zavar nélkül – így akár egy hosszabb séta vagy családi program is ideális lehet. Érdemes azonban rétegesen öltözni: reggel még hideg, délután már viselhetően meleg, este pedig hűvös lesz.

