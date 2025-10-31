1 órája
Aki korán kel, más időt lát, mint aki délután indul útnak Borsodban
Szombaton Borsod-Abaúj-Zemplénben nyugodtabb, kiegyensúlyozott őszi napra számíthatunk. Az időjárás holnap naposabb, enyhébb arcát mutatja, a reggeli hűvösség után délutánra kifejezetten kellemes hőmérsékletekkel és több napsütéssel. Részletes előrejelzésünk következik.
A köd, illetve rétegfelhőzet feloszlását követően túlnyomóan napos időre van kilátás, északkeleten, illetve az Alpokalján, a Fertő környékén lehet több felhő. Csapadék nem valószínű. A déli szél az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 17 és 22 fok között, északkeleten 17 fok alatt várható – írja a HungaroMet az időjárás holnapi alakulásáról.
Ilyen lesz az időjárás holnap Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében
Reggel: A nap első óráiban a mélyebben fekvő völgyekben párás, ködös lehet a levegő, különösen árnyékos helyeken. A hőmérséklet várhatóan 3–5 °C körül indul, a szél gyenge-mérsékelt marad. Az égbolt eleinte többnyire felhős lehet, de gyorsan csökken a felhőzet, és a nap sugaraival fokozatosan felszáradhat a levegő.
Délután: A délutáni órákra kisüt a nap, a hőmérséklet 15–18 °C köré emelkedik. A felhőzet részben feloszlik, de helyenként maradhatnak gomolyfelhők. A szél élénk lehet, főként a megye északi és magasabb fekvésű térségeiben.
Csapadékra most nem látunk jelentős esélyt.
Este: Az esti órákban a felhők ismét növekedhetnek, főként magasabb szintűek, de csapadék továbbra sem valószínű. A hőmérséklet 8–10 °C-ra hűl le, a szél mérséklődik, a levegő fokozatosan lehűl – érdemes melegebb ruhával készülni.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Milyen idő lesz holnap Borsodban? Így alakulnak a hőmérsékletek a járásokban
|Járás
|Reggel (°C)
|Délután (°C)
|Este (°C)
|Sárospataki járás
|4
|16
|9
|Sátoraljaújhelyi járás
|3
|15
|8
|Tokaji járás
|4
|17
|9
|Bodrogközi járás
|5
|17
|10
|Gönci járás
|4
|16
|9
|Encsi járás
|3
|15
|8
|Edelényi járás
|4
|16
|9
|Mezőkövesdi járás
|5
|18
|10
|Bélapátfalvai járás
|3
|15
|8
|Ózdi járás
|4
|16
|9
|Kazincbarcikai járás
|4
|16
|9
|Miskolci járás
|5
|18
|10
Összegezve: ilyen lesz a holnapi időjárás a vármegyében
Holnap vármegyénkben egy enyhülő, napos-felhős nap várható: a reggeli párásság után délutánra kisüt a nap, a hőmérséklet a tavaszias hangulat felé tolódik, este pedig hűvösödés következik. Az idő nyugodtnak ígérkezik, különösebb időjárási zavar nélkül – így akár egy hosszabb séta vagy családi program is ideális lehet. Érdemes azonban rétegesen öltözni: reggel még hideg, délután már viselhetően meleg, este pedig hűvös lesz.
További hírek között böngészhet portálunkon.
Balesetveszély az aszfalton: egy rejtélyes folt riogatja az autósokat egy forgalmas borsodi útszakaszon
Kevés helyen ilyen olcsó a krizantém Miskolcon, mint itt! Meg is indult a roham érte (fotókkal, videóval)
Kiderült merre utaznak a legtöbben Borsodból a téli időszakban - van egy-két igazi meglepetés a listán!