Időjárás-előrejelzés

1 órája

Aki korán kel, más időt lát, mint aki délután indul útnak Borsodban

Szombaton Borsod-Abaúj-Zemplénben nyugodtabb, kiegyensúlyozott őszi napra számíthatunk. Az időjárás holnap naposabb, enyhébb arcát mutatja, a reggeli hűvösség után délutánra kifejezetten kellemes hőmérsékletekkel és több napsütéssel. Részletes előrejelzésünk következik.

A köd, illetve rétegfelhőzet feloszlását követően túlnyomóan napos időre van kilátás, északkeleten, illetve az Alpokalján, a Fertő környékén lehet több felhő. Csapadék nem valószínű. A déli szél az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 17 és 22 fok között, északkeleten 17 fok alatt várható – írja a HungaroMet az időjárás holnapi alakulásáról.

Az időjárás holnap hasonlóképpen napsütésben gazdagnak ígérkezik
Az időjárás holnap hasonlóképpen napsütésben gazdagnak ígérkezik, mint itt. (A kép illusztráció)
Fotó: TAKACS JOCI

Ilyen lesz az időjárás holnap Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében

Reggel: A nap első óráiban a mélyebben fekvő völgyekben párás, ködös lehet a levegő, különösen árnyékos helyeken. A hőmérséklet várhatóan 3–5 °C körül indul, a szél gyenge-mérsékelt marad. Az égbolt eleinte többnyire felhős lehet, de gyorsan csökken a felhőzet, és a nap sugaraival fokozatosan felszáradhat a levegő.
Délután: A délutáni órákra kisüt a nap, a hőmérséklet 15–18 °C köré emelkedik. A felhőzet részben feloszlik, de helyenként maradhatnak gomolyfelhők. A szél élénk lehet, főként a megye északi és magasabb fekvésű térségeiben. 

Csapadékra most nem látunk jelentős esélyt.

Este: Az esti órákban a felhők ismét növekedhetnek, főként magasabb szintűek, de csapadék továbbra sem valószínű. A hőmérséklet 8–10 °C-ra hűl le, a szél mérséklődik, a levegő fokozatosan lehűl – érdemes melegebb ruhával készülni.

Milyen idő lesz holnap Borsodban? Így alakulnak a hőmérsékletek a járásokban

JárásReggel (°C)Délután (°C)Este (°C)
Sárospataki járás4169
Sátoraljaújhelyi járás3158
Tokaji járás4179
Bodrogközi járás51710
Gönci járás4169
Encsi járás3158
Edelényi járás4169
Mezőkövesdi járás51810
Bélapátfalvai járás3158
Ózdi járás4169
Kazincbarcikai járás4169
Miskolci járás51810

Összegezve: ilyen lesz a holnapi időjárás a vármegyében

Holnap vármegyénkben egy enyhülő, napos-felhős nap várható: a reggeli párásság után délutánra kisüt a nap, a hőmérséklet a tavaszias hangulat felé tolódik, este pedig hűvösödés következik. Az idő nyugodtnak ígérkezik, különösebb időjárási zavar nélkül – így akár egy hosszabb séta vagy családi program is ideális lehet. Érdemes azonban rétegesen öltözni: reggel még hideg, délután már viselhetően meleg, este pedig hűvös lesz.

További hírek között böngészhet portálunkon.

 

