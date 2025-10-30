október 30., csütörtök

Alfonz névnap

16°
+16
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás-előrejelzés

10 perce

Nem hittük volna, de október végén még ilyen idő is jöhet vármegyénkben

Címkék#előrejelzés#időjárás-előrejelzés#időjárás

Pénteken egy viszonylag nyugodt napra számíthatunk a régióban. Viszont nem lesz teljesen sima az időjárás holnap – a nappal kellemes, az est azonban kissé hűvösebbre fordulhat. Részletes előrejelzésünk következik.

Október 31-én a délnyugati, nyugati országrész felett lévő zárt felhőzet napközben idővel északkelet, észak felé tevődik. Az ország többi részén a látási viszonyok javulását követően túlnyomóan napos időben lesz részünk. Csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 21 fok között várható, a napos délnyugaton, délen lesz a legmelegebb írja a HungaroMet az időjárás holnapi alakulásáról.

időjárás holnap Borsodban
Az időjárás holnap tartogat meglepetéseket. Enyhe időre számíthatunk október végéhez képest.
Fotó: Batta Gergő/MW

Ilyen lesz az időjárás holnap Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében

Reggel: A korai órákban 5–7 °C körül indulhat a hőmérséklet, helyenként akár 4–5 °C-ig is lehűlhet. Felhőzet már reggel is lehet közepes, helyenként ködfoltok is kialakulhatnak. Csapadék nem várható. A szél délnyugati, délies irányból érezhető lesz, de jellemzően gyenge marad (5–10 km/h körül).

Délután: Nappal a hőmérséklet 15–17 °C köré emelkedik. Felhőzet megnövekszik, az ég „többnyire felhős” állapotba válhat, de a napos periódusok sem kizártak. 

Csapadék továbbra sem alakul ki. A szél élénkebbé válhat, főként nyugatias irányból, 15–20 km/h körüli lökésekkel.

Este: Este felé újra lehűlés várható, 8–10 °C körül alakulhat a hőmérséklet. A felhőzet továbbra is jelentős marad, lehetnek felhőrétegek, de komoly csapadék nem várható. A szél mérséklődik, iránya változhat, gyakran északnyugatira fordulhat, de nem válik számottevően erőssé.
Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Milyen idő lesz holnap Borsodban? Így alakulnak a hőmérsékletek a járásokban

JárásReggel (°C)Délután (°C)Este (°C)
Bélapátfalvai5159
Boldogkőváraljai5159
Edelényi41610
Encsi41610
Kazincbarcikai5159
Mezőcsáti41610
Miskolci5159
Putnoki41610
Sárospataki41610
Sátoraljaújhelyi41610
Szerencsi41610
Tokaji41610

Összegezve: ilyen lesz a holnapi időjárás a vármegyében

Pénteken a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye területén egy viszonylag stabil, mérsékelt őszi nap várható: a reggel hűvös, a délután enyhén meleg, az este pedig újra hűvös lesz. A felhőzet helyenként gyarapodik, de komoly csapadék nem fenyeget – így a nap inkább nyugodt, csendes hangulatot kínál. A szél délies-nyugatias irányból élénkülhet délután, de nem válik zavaróvá. Összességében: jó alkalom lehet egy sétához vagy szabadban-tartózkodáshoz — csupán estére ajánlott melegebb ruhát is előkészíteni.

További hírek között böngészhet portálunkon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu