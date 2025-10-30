2 órája
Nem hittük volna, de október végén még ilyen idő is jöhet vármegyénkben
Pénteken egy viszonylag nyugodt napra számíthatunk a régióban. Viszont nem lesz teljesen sima az időjárás holnap – a nappal kellemes, az est azonban kissé hűvösebbre fordulhat. Részletes előrejelzésünk következik.
Október 31-én a délnyugati, nyugati országrész felett lévő zárt felhőzet napközben idővel északkelet, észak felé tevődik. Az ország többi részén a látási viszonyok javulását követően túlnyomóan napos időben lesz részünk. Csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 21 fok között várható, a napos délnyugaton, délen lesz a legmelegebb – írja a HungaroMet az időjárás holnapi alakulásáról.
Ilyen lesz az időjárás holnap Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében
Reggel: A korai órákban 5–7 °C körül indulhat a hőmérséklet, helyenként akár 4–5 °C-ig is lehűlhet. Felhőzet már reggel is lehet közepes, helyenként ködfoltok is kialakulhatnak. Csapadék nem várható. A szél délnyugati, délies irányból érezhető lesz, de jellemzően gyenge marad (5–10 km/h körül).
Délután: Nappal a hőmérséklet 15–17 °C köré emelkedik. Felhőzet megnövekszik, az ég „többnyire felhős” állapotba válhat, de a napos periódusok sem kizártak.
Csapadék továbbra sem alakul ki. A szél élénkebbé válhat, főként nyugatias irányból, 15–20 km/h körüli lökésekkel.
Este: Este felé újra lehűlés várható, 8–10 °C körül alakulhat a hőmérséklet. A felhőzet továbbra is jelentős marad, lehetnek felhőrétegek, de komoly csapadék nem várható. A szél mérséklődik, iránya változhat, gyakran északnyugatira fordulhat, de nem válik számottevően erőssé.
Milyen idő lesz holnap Borsodban? Így alakulnak a hőmérsékletek a járásokban
|Járás
|Reggel (°C)
|Délután (°C)
|Este (°C)
|Bélapátfalvai
|5
|15
|9
|Boldogkőváraljai
|5
|15
|9
|Edelényi
|4
|16
|10
|Encsi
|4
|16
|10
|Kazincbarcikai
|5
|15
|9
|Mezőcsáti
|4
|16
|10
|Miskolci
|5
|15
|9
|Putnoki
|4
|16
|10
|Sárospataki
|4
|16
|10
|Sátoraljaújhelyi
|4
|16
|10
|Szerencsi
|4
|16
|10
|Tokaji
|4
|16
|10
Összegezve: ilyen lesz a holnapi időjárás a vármegyében
Pénteken a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye területén egy viszonylag stabil, mérsékelt őszi nap várható: a reggel hűvös, a délután enyhén meleg, az este pedig újra hűvös lesz. A felhőzet helyenként gyarapodik, de komoly csapadék nem fenyeget – így a nap inkább nyugodt, csendes hangulatot kínál. A szél délies-nyugatias irányból élénkülhet délután, de nem válik zavaróvá. Összességében: jó alkalom lehet egy sétához vagy szabadban-tartózkodáshoz — csupán estére ajánlott melegebb ruhát is előkészíteni.
