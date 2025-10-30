Nem hittük volna, de október végén még ilyen idő is jöhet vármegyénkben

Október 31-én a délnyugati, nyugati országrész felett lévő zárt felhőzet napközben idővel északkelet, észak felé tevődik. Az ország többi részén a látási viszonyok javulását követően túlnyomóan napos időben lesz részünk. Csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 21 fok között várható, a napos délnyugaton, délen lesz a legmelegebb – írja a HungaroMet az időjárás holnapi alakulásáról.

Az időjárás holnap tartogat meglepetéseket. Enyhe időre számíthatunk október végéhez képest.

Fotó: Batta Gergő/MW

Ilyen lesz az időjárás holnap Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében

Reggel: A korai órákban 5–7 °C körül indulhat a hőmérséklet, helyenként akár 4–5 °C-ig is lehűlhet. Felhőzet már reggel is lehet közepes, helyenként ködfoltok is kialakulhatnak. Csapadék nem várható. A szél délnyugati, délies irányból érezhető lesz, de jellemzően gyenge marad (5–10 km/h körül).

Délután: Nappal a hőmérséklet 15–17 °C köré emelkedik. Felhőzet megnövekszik, az ég „többnyire felhős” állapotba válhat, de a napos periódusok sem kizártak.

Csapadék továbbra sem alakul ki. A szél élénkebbé válhat, főként nyugatias irányból, 15–20 km/h körüli lökésekkel.

Este: Este felé újra lehűlés várható, 8–10 °C körül alakulhat a hőmérséklet. A felhőzet továbbra is jelentős marad, lehetnek felhőrétegek, de komoly csapadék nem várható. A szél mérséklődik, iránya változhat, gyakran északnyugatira fordulhat, de nem válik számottevően erőssé.

Milyen idő lesz holnap Borsodban? Így alakulnak a hőmérsékletek a járásokban

Járás Reggel (°C) Délután (°C) Este (°C) Bélapátfalvai 5 15 9 Boldogkőváraljai 5 15 9 Edelényi 4 16 10 Encsi 4 16 10 Kazincbarcikai 5 15 9 Mezőcsáti 4 16 10 Miskolci 5 15 9 Putnoki 4 16 10 Sárospataki 4 16 10 Sátoraljaújhelyi 4 16 10 Szerencsi 4 16 10 Tokaji 4 16 10

Összegezve: ilyen lesz a holnapi időjárás a vármegyében

Pénteken a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye területén egy viszonylag stabil, mérsékelt őszi nap várható: a reggel hűvös, a délután enyhén meleg, az este pedig újra hűvös lesz. A felhőzet helyenként gyarapodik, de komoly csapadék nem fenyeget – így a nap inkább nyugodt, csendes hangulatot kínál. A szél délies-nyugatias irányból élénkülhet délután, de nem válik zavaróvá. Összességében: jó alkalom lehet egy sétához vagy szabadban-tartózkodáshoz — csupán estére ajánlott melegebb ruhát is előkészíteni.

